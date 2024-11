Małgorzata Pieczyńska to jedna z tych aktorek, które pomimo dojrzałego wieku cały czas prezentują się nienagannie. Piękne długie i gęste włosy, a także świetlista skóra sprawiają, że zawsze wygląda doskonale. Niedawno wielka gwiazda wyjawiła nam, jaki ma sposób na tak piękny wygląd. Oto kilka wskazówek, które nam dała!

Małgorzata Pieczyńska pojawiła się niedawno na prezentacji kolekcji Doroty Goldpoint. Aktorka udzieliła nam wywiadu, w którym opowiedziała, co według niej powinny w swoim stylu ubierania zmienić Polki, aby lepiej się prezentować. Dodatkowo wyjawiła nam, jak sama zachowuje tak piękny wygląd. Okazuje się, że nie trzeba drogich ubrań czy kosmetyków. Regularne ćwiczenia oraz zdrowe odżywianie z pewnością mają na to duży wpływ. Gwiazda na swoim instagramowym koncie regularnie pokazuje, to jak wyglądają jej ćwiczenia. Jest ona miłośniczką jogi.

Ćwiczenia - joga, to na pewno. Zawsze po prostu w wygodnym kostiumie. Na wsi, to w dżinsach, w kaloszach i w jakiejś (...) olejowanej kurtce, która się nigdy nie brudzi, jest do wszystkiego. Jak wieje wiatr, to szalik, po prostu stosownie do okoliczności. Natomiast dbać o siebie po prostu trzeba, no wydaje mi się, że w moim przypadku to jest ta joga, która taki rytm wybija moim dniom - powiedziała w rozmowie z nami aktorka.