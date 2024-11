Małgorzata Pieczyńska przed laty została zdradzona. "Ostatecznie uznałam, że łatwiej zmienić męża"

Małgorzata Pieczyńska nie miała kiedyś szczęścia do miłości. W jej pierwszym małżeństwie doszło bowiem do zdrady. To smutne wydarzenie z pewnością wywarło na jej późniejsze życie ogromny wpływ. Z niewiernym ukochanym wytrwała w związku aż 6 lat.