Tak mieszka Cleo! Przepych aż wylewa się w ekranu! Złote sedesy, umywalki i jacuzzi!

Cleo, a właściwie Joanna Klepko to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Trampoliną do wielkiej popularności i sławy był występ na Eurowizji w 2014 roku, gdzie wraz z Donatanem reprezentowali Polskę. Od tamtej pory kariera piosenkarki poszybowała jak rakieta. Możemy oglądać ją teraz w programie "The Voice of Kids", gdzie występuje w roli trenerki. Zobaczcie, jak mieszka Cleo! Jej apartament wygląda niczym pałac!

Tak mieszka Cleo! Apartament jest bardzo luksusowy!

Apartament piosenkarki znajduje się w centrum Warszawy. Cleo od czasu do czasu publikuje zdjęcia swojego pięknego wnętrza. W oczy rzucają się wielkie okładziny i płytki marmurowe, które nadają pomieszczeniom charakteru. W jej domu rządzą ciemne kolory - głównie jest to kolor czarny. Wszystko uzupełniają złote dodatki. Czymś zaskakującym mogą być złote umywalki i... złoty sedes! W jej gniazdku nie brakuje również zieleni i kwiatów! W chwilach wolnych jedna z najbardziej lubianych polskich piosenkarek może cieszyć się relaksem w swoim jacuzzi, które znajduje się na tarasie. Zobaczcie, jak mieszka Cleo!

Zobacz poniższą galerię: Tak mieszka Cleo!