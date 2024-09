Krzysztof Skórzyński z "Dzień dobry TVN" chciał być księdzem! Nie wyszło. Co się stało?

Kto by się spodziewał?

Jan Dąbrowski to znany youtuber, który swoją karierę rozpoczął w 2011 roku. Miał wtedy zaledwie 15 lat i już 4 lata później przekroczył 500 tysięcy subskrybentów. Obecnie kanał "jdabrowsky" ma ponad 1,7 mln obserwujących. Youtuber i Sylwia Przybysz, która w późniejszym czasie nagrała kilka piosenek i rozpoczęła pracę na swoim Instagramie, poznali się jeszcze jako nastolatkowie. Od 2022 roku są małżeństwem i doczekali się trzech pociech.

Kilka miesięcy temu gwiazdy sieci przeprowadziły się do nowego domu. Od tego czasu, co jakiś czas albo Jan, albo Sylwia, uchylają rąbek tajemnicy, pokazując, jak urządzili swoje gniazdko.

Jak mieszkają Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski?

Sam dom jest położony wśród drzew, co daje rodzinie dużo prywatności. W salonie postawili na dużą przestrzeń. Pojawiła się tam wygodna duża kanapa i stół dla całej rodziny. A wszystko to w otoczeniu cementu, który pojawił się na podłodze i na ścianach. Pomimo że pomieszczenie mogłoby wydawać się surowe, to ciepła tam dodaje klimatyczny kominek.

Jak widzimy na Instagramie, w ogródku znajduje się sporych rozmiarów taras, na którym pojawiło się m.in. jacuzzi. Dąbrowscy zadbali również o swoje pociechy, którym postawili osobny domek, który jest mniejszą wersją dużego domu.

Zależało mi żeby domek dzieci pasował do naszej nowoczesnej bryły, nie widziałam tam klasycznego modelu. No sami zobaczcie jaki będzie ekstra

– pisze Sylwia Przybysz na swoim IG.

