Tak naprawdę wygląda życie dzieci Barbary Sienkiewicz po jej śmierci. Wszystko wydało się po pogrzebie

Wyszło na jaw, kto się zajmuje dziećmi Sienkiewicz

Barbara Sienkiewicz pozostawiła po sobie dwoje wspaniałych dzieci. Aktorka, którą mogliśmy przez ćwierć wieku podziwiać m.in. w "Klanie", zdecydowała się na urodzenie Piotrusia i Ani w wieku 60 lat. Dzięki temu Sienkiewicz przeszła do historii jako "najstarsza matka" w Polsce. Niestety, 7 czerwca Sienkiewicz nagle zmarła, a bliźnięta trafiły najpierw do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. Ostatecznie sąd rodzinny zadecyduje, czy bliźniaki tam zostaną, czy trafią do opiekunki, wyznaczonej w testamencie przez ich mamę.

Tuż po pogrzebie dzieci Barbary Sienkiewicz wsiadły do taksówki i w towarzystwie siostry zakonnej odjechały. Jak tak naprawdę wygląda codziennie życie Piotrusia i Ani?

W czwartek, 27 czerwca na cmentarzu nie brakowało poruszających scen. Dzieci Sienkiewicz przyszły na pogrzeb ubrane tak, aby nie wystawiać swojej rozpaczy na widok publiczny. Piotruś i Ania szli w pierwszym rzędzie za trumną mamy i aby dodać sobie otuchy, trzymały się za ręce. Piotruś podczas ceremonii trzymał w ręku krzyżyk.

Po pogrzebie dzieci Barbary Sienkiewicz wsiadły do taksów. Opiekowała się nimi siostra zakonna, która cały czas miała dla nich wodę, a po wszystkim razem pojechali do sklepu. O tych faktach poinformował serwis "ShowNews.pl".

Kto na co dzień zajmuje się dziećmi Barbary Sienkiewicz? Na razie są pod opieką rodziny zastępczej. Na pogrzebie ich opiekunką była siostra zakonna. Czy - anonimowa - przyjaciółka ich mamy przejmie docelową opieką nam bliźniętami Sienkiewicz?

- Wiadomo już, że osoba wymieniona w testamencie będzie się ubiegała o opiekę nad dziećmi- mówił 'Super Expressowi' prezes ZASP, Krzysztof Szuster. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak sąd rodzinny.

- Informujemy, że wszczęto postępowanie opiekuńcze w sprawie małoletnich dzieci po śmierci pani Barbary S. [...], gdzie dnia 7 czerwca 2024 r. w trybie zabezpieczenia umieszczono małoletnich w pieczy zastępczej. Z uwagi na dobro małoletnich bardziej szczegółowe informacje nie mogą zostać udzielone - informowała "Fakt" Magdalena Spinek, z-ca kierownika sekretariatu V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Wiadomo, że dzieci Barbary Sienkiewicz na co dzień uczęszczają do tej samej szkoły, do której chodziły za życia mamy. Jak informował "Falt" placówka wykonała wspaniały gest na rzecz 9-letnich sierot. Na oficjalnym profilu Szkoły Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza w Warszawie pojawił się wzruszając wpis:

- Za nami wieczór poetycki malowany słowami Czesława Miłosza. Powtarzając za mistrzem: dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękujemy wszystkim, którzy dziś znaleźli czas i przyszli na spotkanie. Wielkie podziękowania składamy na ręce Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunkom, pani Ninie Grudniewskiej i pani Marioli Frankowskiej - stworzyliście dziś miejsce słoneczne, pełne wzruszeń, ale też nadziei, dla dwójki naszych uczniów, którzy mierzą się ze smutkiem po stracie najważniejszej osoby w ich życiu, ukochanej mamie. Pochylamy się z wielką troską nad dziećmi, kolejny raz wysyłając im wsparcie.

Na rzecz dzieci i terapii dzieci Barbary Sienkiewicz zorganizowana została także zbiórka.

