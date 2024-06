Młoda żonka Krzysztofa Skiby mówi wprost, co robi, by rozpalić związek. Mocne wyznanie

Tak Marzena Kipiel-Sztuka zachowywała się w hospicjum

Marzena Kipiel-Szuka przed śmiercią ciężko chorowała. Ostatnie miesiące życia serialowa Halinka z "Kiepskich" spędziła w hospicjum. W tym miejscu opiekowała się nią m.in. pani Renata Wierzbicka, która w rozmowie z "Faktem" wyjawiła, jak wyglądało życie aktorki w tej placówce. Powiedziała wszystko, co uznała za stosowne. Gwiazda serialu "Świat według Kiepskich" w hospicjum czuła się bardzo dobrze. - Bardzo lubiła to miejsce. Gdy któregoś dnia sadziłam kwiaty na rabatach, poprosiła, żeby ją zabrać na patio, by mogła patrzeć, bo kochała rośliny. To sprawiało jej przyjemność. Lubiła opowiadać o kwiatach, doradzała, jak trzeba je posadzić, co zrobić, by kwitły - zdradziła pracownica placówki. Wielkim marzeniem Marzeny Kipiel-Sztuki było wsparcie organizowanego przez hospicjum rajdu rowerowego. Udało jej się to po śmierci. W trakcie pogrzebu aktorki zebrano bowiem ponad 12 tys. złotych. - Na konto spłynęło jeszcze ponad trzy tysiące. W sumie na rajd, który odbył się 16 czerwca, trzy dni po pogrzebie Marzeny, przekazaliśmy ponad 15 tysięcy, Marzenka byłaby szczęśliwa. Wciąż można wpłacać pieniądze na konto Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej z oddziałem w Wałbrzychu (...) Jeśli uda nam się zebrać więcej, kupimy kolejny samochód i to będzie samochód od Marzeny - mówiła Renata Wierzbicka.

Marzena Kipiel-Sztuka do końca wierzyła, że pokona chorobę

Już będąc w hospicjum, Marzena Kipiel-Sztuka starała się być aktywna fizycznie. - Gdy zamieszkała w hospicjum, ćwiczyła regularnie. To było niesamowite, jak jeździła na rowerku stacjonarnym. Śmiała się, że do Warszawy już kilka razy dojechała i że jeszcze ma wiele do zrobienia. Nie dawała się chorobie. Lekarze i cały personel bardzo o nią dbali i wspierali, jak zresztą o wszystkich naszych pensjonariuszy, ona zaś raczyła nas barwnymi opowieściami, a potrafiła mówić ciekawie godzinami - wspominała pracownica hospicjum. Gwiazda "Kiepskich" bardzo chciała zaśpiewać na rajdzie. Do końca wierzyła, że uda jej się pokonać chorobę. - Mówiła, że gdyby miała pieniądze, chciałaby być cichym sponsorem rajdu, bo jej nie zależało na rozgłosie, to była potrzeba serca - zdradziła Renata Wierzbicka.

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki: Tłum, wzruszające przemówienie Renaty Pałys, baloniki i "Nic nie może wiecznie trwać"

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki miał wyjątkowy charakter. W ostatniej drodze aktorce - mimo wysokiej temperatury i lejącego się z nieba żaru - towarzyszył tłum fanów, znajomych i przyjaciół. Wzruszające przemówienie wygłosiła jej przyjaciółka i koleżanka z planu serialu "Świat według Kiepskich" - Renata Pałys. - Znałam Marzenę najdłużej z ekipy całego "Świata według Kiepskich". Poznałam ja tu w teatrze w Legnicy. Zadziwiona byłam jej umiejętnościami i techniką, bo była początkującą aktorką. Gdy w 1999 roku spotkałam ja na planie, to się bardzo ucieszyłam, zawsze nasze wspólne cele były idealne, nie było potrzeba robić powtórek. Rozumiałyśmy się bez słów, nie trzeba było nas reżyserować - mówiła w trakcie pogrzebu. Marzenę Kipiel-Sztukę wspominał także prowadzący uroczystość ceremoniarz. - Marzena nie mówiła o tym "pogrzeb", a uroczystość. Umarła w pełni świadoma w prywatnym hospicjum - ujawnił mężczyzna. Na koniec pogrzebu - już na cmentarzu - w niebo poleciało 58 kolorowych baloników (tyle lat miała Marzena Kipiel-Sztuka), a z głośników wybrzmiał utwór "Nic nie może wiecznie trwać".

