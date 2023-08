Tak śpiewa i wygląda 65-letnia Małgorzata Ostrowska. Ten widok totalnie szokuje

Sensacyjne zdjęcie ojca Michała Wiśniewskiego! Z daleka widać, że to on. Kim naprawdę był tata wokalisty Ich Troje?

Małgorzata Ostrowska to wulkan energii

Małgorzata Ostrowska zdecydowanie nie pasuje do roli typowej babci. 65-letnia była wokalistka Lombardu to sceniczny wulkan energii, a jej głos ciągle porywa tłumy. Niedawno piosenkarka przekazała tragiczną wiadomość o śmierci bliskiej jej osoby. Małgorzata Mikołajczak była matką chrzestną jej syna i wielką fanką grupy Lombard, z którą Małgorzata Ostrowska od lat nie ma nic wspólnego, ale przeboje, które śpiewała w zespole, takie jak "Szklana pogoda", "Droga pani z telewizji" czy "Gołębi puch", na zawsze kojarzone będą z legendarną wokalistką. W zeszłym roku fani Małgorzaty Ostrowskiej zaniepokoili się stanem jej zdrowia. Gwiazda przeszła operację, ale chyba szybko doszła do siebie, na co wskazywać mogą choćby jej świetne występy.

Małgorzata Ostrowska na festiwalu w Sopocie. Gwarantuje dobrą zabawę

Małgorzata Ostrowska będzie jedną z gwiazd Top of the Top Sopot Festival. W specjalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie była wokalistka Lombardu gwarantuje świetną zabawę. - Jestem pewna, że zaśpiewacie razem ze mną - mówi Małgorzata Ostrowska, nie chcąc jednak zdradzić, jakie przeboje zaśpiewa w Sopocie. Czujemy jednak, że "Szklanej pogody" nie zabraknie. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniła się i jak wygląda teraz Małgorzata Ostrowska. Poniżej można posłuchać, jak dziś śpiewa 65-letnia wokalista związana przez dziesięć lat z zespołem Lombard. Szczęka opada! Sopot zapłonie!