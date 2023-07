Smutek

Małgorzata Ostrowska w żałobie. Zmarła bardzo bliska jej osoba

Była gwiazda Lombardu przekazała smutne wieści. Zmarła Małgorzata Mikołajczyk, najwierniejsza fanka zespołu, a zarazem matka chrzestna jej syna, Dominika (37 l.). Co ciekawe Mikołajczyk upodobniała się do swojej idolki, Małgorzaty Ostrowskiej (65 l.) i wystąpiła nawet za nią w teledysku do piosenki "Mam dość".