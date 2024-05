Tego nikt się po nim nie spodziewał. Adam Ferency po latach wyznał prawdę

Adam Ferency to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Widzowie znają go z takich produkcji jak: "Motyw", "Na bank się uda", "W głębi lasu" czy "Niania". Ostatnio gwiazdor był gościem w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie opowiadał o swoim zawodzie.

Adam Ferency miał problemy z alkoholem?

Adam Ferency w rozmowie tłumaczył, że bardzo szybko zrozumiał, iż chce zostać aktorem. Wiedział to już jako młody chłopak uczęszczający do szkoły podstawowej. Na jaw wyszło jednak to, że wszystko szło po jego myśli.

"Trzykrotnie mnie wyrzucano ze szkoły za alkohol" - mówił Adam.

Ferency wyjawił prawdę na swój temat

Aktor wyjawił też, że "jest pijącym alkoholikiem". Z jego wypowiedzi wynika, iż lubi pić i wprowadzać się jak to sam określił "bajkowy stan".

"To jest wygodne stanowisko. Jestem alkoholikiem, który wie o zagrożeniach, jakie z tego wynikają, ale który lubi się napić lubi wprowadzić się w ten stan bajkowy. Potrafię się napić. [...] Większość stanów alkoholicznych, nie wszystkie, ale większość, przerabiałem. Jedne mocniej, drugie słabiej. To jest mocno ryzykowny sport. Na każdym etapie" - podkreślił.

Aktor został przez prowadzących również o to, co myśli o zawodzie aktora. Według Adama jest to zawód jak każdy inny. Nie może porównać swojej pracy do innej profesji, ponieważ nigdy nic innego nie robił.

"To jest zawód jak każdy inny. Trudno mi mówić, bo nigdy nie skosztowałem niczego innego. Jakbym był lekarzem... Poznałem kiedyś doktora Religę - on nawet mnie operował, podobno, bo oczywiście mnie uśpili. Na pewno piłem z nim wódkę. Przed" - powiedział na zakończenie aktor.

