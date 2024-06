Roxie Węgiel otrzymała Złotą Okładkę "Super Expressu"! "Dobre i pozytywne media"

Wzruszona Roxie Węgiel po otrzymaniu prestiżowej nagrody od naszej redakcji na festiwalu w Opolu:

„Super Express” jest dobry i pozytywny

Jak co roku na festiwalu w Opolu „Super Express” nagradza specjalną Złotą Okładką gwiazdę, o której piszemy najczęściej. W tym roku naszą laureatką została Roxie Węgiel. Nagrodę na antenie Telewizji Polskiej wręczył piosenkarce dziennikarz Adrian Nychnerewicz.

- Jak mi miło! Czuję się zaszczycona. To są niesamowite emocje. Cieszę się, że takie dobre i pozytywne media jak „Super Express” są przychylne temu, co robię i mnie wspierają. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję za tę okładkę - powiedziała Roxie Węgiel na antenie Telewizji Polskiej.

Jeszcze więcej usłyszeliśmy od niej za kulisami.

- To duże wyróżnienie. Media są nakręcane przez publiczność, więc jedno jest połączone z drugim. Dziś zostałam doceniona przez was w postaci pięknej, Złotej Okładki „Super Expressu”. Jest mi bardzo miło, bardzo to doceniam. I przyznam szczerze, że bardzo mi się ona podoba wizualnie. Pięknie to zrobiliście. Na pewno zawiśnie w specjalnym miejscu, coś wymyślę. Będzie w uhonorowanym miejscu - zapewniła nas Roxie.

W imieniu całej redakcji - gratulujemy!