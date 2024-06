Koszmar na drodze

Dwóch mężczyzn nie żyje, kilku zostało rannych! Potworny wypadek busa na S7. Auto zostało zmasakrowane [ZDJECIA]

Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku busa na trasie S7 pod Nidzicą, do którego doszło w poniedziałek, 3 czerwca, ok. godz. 16.30. Jak wstępnie informuje policja, auto z 6 osobami w środku jechało w kierunku Gdańska, ale w pobliżu Powierza zjechało z drogi, uderzyło w bariery, a następnie wpadło do rowu. Pozostali mężczyźni podróżujący busem trafili do szpitali.