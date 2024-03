Tak wygląda willa milionerki Omeny Mensah na święta. Tradycyjne dekoracje i dzieła sztuki

Agata Młynarska o 35-leciu pracy w telewizji. Bez ogródek ocenia młodszych kolegów po fachu. "To już zupełnie inne dziennikarstwo"

Omanaa Mensah skorzystała z okazji, że zbliża się Wielkanoc, by podzielić się z fanami radością z tych kilku dni dla rodziny i porozmawiać o ulubionych zwyczajach tego czasu. Przyznała, że cieszą ją pąki rozkwitających drzew i kwiatów za oknem i że wraz z rodziną uwielbia śmigusa-dyngusa. - Koniecznie trzeba się mocno oblać wodą - podkreśla w nagraniu. - No i szukanie prezentów od zajączka, schowanych gdzieś w domu lub ogrodzie. To najbardziej radosna zabawa. I oczywiście dużo pysznego jedzonka - dodała. Prezenterka wspomniała również o tym, że podtrzymuje tradycję rodzinnego ozdabiania jajek - nie tylko ich malowania, ale także oklejania. Pochwaliła się efektami tej artystycznej pracy, a także pokazała, jak udekorowała swój dom na święta.

Omenaa Mensah udekorowała dom na Wielkanoc: jajka, bazie i dzieła sztuki

Omenaa Mensah pokazała kilka inspirujących dekoracji, jakie ustawiła na czas Wielkanocy w swoim domu. Oprócz kolorowych jajek w różnych rozmiarach, drobnych kurczaczków i zwierzątek w większych rozmiarach w willi pojawiły się też świeże kwiaty - m.in piękna kompozycja w odcieniach fioletu i niebieskiego - z hiacyntów i szafirków, która świetnie pasowała do kolekcji kobaltowych osłonek i wazonów oraz pięknego chabrowego baranka. W innym miejscu pojawił się bukiet z bazi i rokitnika w towarzystwie figury tajemniczego wojownika. Nas urzekł kolorowy kogucik w ludowym stylu ustawiony obok kompozycji z pomarańczowych kwiatów, bukszpanu i jajeczek. Wszystkie te ozdoby zamieściliśmy w naszej galerii. Co sadzicie o takich niekonwencjonalnych kompozycjach? Podobają się Wam czy stawiacie na tradycyjne zestawienia?

Galeria: Tak Omenaa Mensah udekorowała swoją willę na Wielkanoc

Święta w domu polskich gwiazd. Tak spędzą Wielkanoc