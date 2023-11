Klękajcie narody! Flagowy program Polsatu znika z ramówki. Wszyscy go kochali, to jest niewyobrażalne

Małgorzata Foremniak trafiła do serialu "Na dobre i na złe" w 1999 roku. Co ciekawe, aktorka była wówczas żoną reżysera Waldemara Dzikiego, a w produkcji TVP występowała także jego pierwsza żona - Daria Trafankowska, która była wówczas bardziej znana od młodszej koleżanki. Angaż w "Na dobre i na złe" sprawił jednak, że Małgorzata Foremniak błyskawicznie zyskała ogromną popularność. Losy pięknej blondwłosej doktor Zofii pasjonowały widzów TVP, a dla aktorki rola w serialu była trampoliną do dalszych sukcesów zawodowych. Trzy lata przed tym, jak Małgorzata Foremniak trafiła do "Na dobre i na złe", wystąpiła w filmie "Daleko od siebie". Profil tele.nostalgia na Instagramie odkopał prawdziwą perełkę, jaką jest kadr z filmu z udziałem późniejszej gwiazdy kultowej produkcji TVP. Małgorzata Foremniak nie tylko nie przypomina siebie z roku 2023, lecz także siebie z czasów gry w "Na dobre i na złe". Co ciekawe jedna z internautek zauważyła podobieństwo aktorki do innej wielkiej gwiazdy - Agnieszki Kotulanki, znanej przede wszystkim z serialu "Klan". Może faktycznie coś w tym jest. Zdjęcie z filmu "Daleko od siebie" zobaczycie pod naszą galerią, na której widać, jak z bliska wygląda twarz Małgorzaty Foremniak.