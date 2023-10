Waldemar Dziki żony - Małgorzata Foremniak i Daria Trafankowska

Małgorzata Foremniak i Waldemar Dziki wzięli ślub w 1998 roku. Małżonkowie adoptowali dwójkę dzieci, które potem wspólnie razem wychowywali. Aktorka w programie "W roli głównej" wspominała, że był to dla niej "potężny trening". - Nie chcę się na ten temat rozgadywać, ponieważ szanuję przestrzeń moich dzieci. Jak będą chciały i mi zezwolą, to mogę na ten temat powiedzieć. Nieraz płakałam w poduszkę z bezsilności, ale dawaliśmy z Dzikim radę. Choć czasami mówiliśmy, że nie damy - wyznała Małgorzata Foremniak. Mało kto wie, że Waldemar Dziki zanim związał się z gwiazdą "Na dobre i na złe", był mężem innej aktorki grającej w tym serialu. Mowa o Darii Trafankowskiej, która zmarła w 2004 roku na raka trzustki. Artystka, która w "Na dobre i na złe" grała pielęgniarkę, wyszła za Waldemara Dzikiego jeszcze w latach 70. Mieli syna Wita, ale ich związek nie przetrwał próby czasu.

Waldemar Dziki najpierw rozwiódł się z Darią Trafankowską, a potem z Małgorzatą Foremniak

Przyszły mąż Małgorzaty Foremniak poznał Darię Trafankowską jeszcze w trakcie studiów. "Waldemar Dziki, wówczas student pierwszego roku reżyserii, zakochał się w Duśce, kiedy... przeglądał klatki filmu, w którym zagrała. To on zapragnął ją zdobyć. Była od niego o dwa lata starsza" - czytamy w portalu Viva.pl. Między małżonkami często dochodziło do sporów. W końcu reżyser wyprowadził się z domu. Daria Trafankowska rozwiodła się z nim w 1993 roku. Do końca życia byli jednak ze sobą blisko. 'Waldemar Dziki wyznał kilka lat po śmierci Darii Trafankowskiej, że nigdy nie przestał jej kochać. Do końca kochał ją tak, jak kocha się matkę swojego syna, przyjaciółkę, do której zawsze można wpaść na pierogi i rozmowę" - piszą dziennikarze Viva.pl. Waldemar Dziki po 13 latach małżeństwa rozwiódł się także z Małgorzatą Foremniak. Potem wziął jeszcze ślub z dziennikarką Marta Eljasiak. Reżyser zmarł w 2016 roku, 12 lat po śmierci pierwszej żony.

