Wersow, czyli Weronika Sowa, oraz Friz, czyli Karol Wiśniewski, zostali rodzicami. Ich córeczka Maja urodziła się zdrowa, a dumni rodzice już zaczęli chwalić się pierwszymi zdjęciami tuż po jej narodzinach. Pokazali małą rączkę, ku zadowoleniu fanów, którzy tylko wyczekiwali pierwszych informacji o dziecku. Tymczasem Wersow wrzuciła do sieci zdjęcia, na których po raz pierwszy pokazała się tuż po porodzie. Zdębieliśmy po ujrzeniu, jak z bliska wygląda jej twarz i ciało. Piękna figura! "Mamy dziś gości, więc wskoczyłam w sukienkę. Miła odmiana od chodzenia całymi dniami w piżamach", skomentowała Weronika Sowa na swojej relacji na Instagramie. Wtedy pokazała ujęcie, które zaskoczyło fanów.

Tak z bliska wygląda twarz i ciało Wersow tuż po urodzeniu dziecka. Konsekwencje widać jak na dłoni!

Wersow wrzuciła z bliska zdjęcia swojej twarzy. Zdradziła, że zabrakło jej czasu na makijaż, więc pokazała się bez niego - oczywiście poza tym, co ma zrobione w sposób permanentny. Jak wygląda tuż po urodzeniu dziecka? Szok!

- Na make up zabrakło czasu, ale totalnie mi to nie przeszkadza. Lubię siebie również w takim wydaniu (moja cera w ciąży przeszła GLOW up) [zdjęcie bez filtra] - napisała Weronika Sowa na Instagramie.

Konsekwencje, te pozytywne, widać jak na dłoni. Po ciąży jej twarz odżyła! Ludzie komentują, że cera wygląda świetnie, odeszła woda, a Wersow prezentuje się fenomenalnie. Figura również prezentuje się wyśmienicie, jak zgodnie przyznają fani Wersow. Trzeba przyznać, że nie ma się do czego przyczepić. Zresztą, oceńcie sami.

Zobacz galerię zdjęć: Tak z bliska wygląda twarz i ciało Wersow tuż po urodzeniu dziecka. Konsekwencje widać jak na dłoni!

