Wersow i Friz przywitali na świecie córeczkę. Zdradzili też imię dziecka. Już wszystko jasne!

Córeczka Wersow i Friza jest już na świecie. Znamy imię!

Mała Maja jest już na świecie, a rodzice, jak obiecali, natychmiast po porodzie zdradzili imię córeczki. Do obwieszczenia radosnej nowiny influenserzy przygotowali się z pewnością już znacznie wcześniej. Opublikowany z tej okazji na Youtube filmik dokumentował niemal cały czas oczekiwania na dziecko. Kto obejrzał go do końca już wie, że malutka jest na świecie. Narodzinami córeczki pochwalił się też dumny tata - krótkim, ale wymownym twitem poinformował fanów o swoim szczęściu "Zostałem tatą, Majucha jest już z nami" - napisał Fritz.

Wersow i Friz czyli Weronika Sowa i Karol Wiśniewski

Wersow czyli Weronika Sowa i Karol Friz Wiśniewski to para influenserów i młodych przedsiębiorców, którzy dobrze wiedzą, jak fakty z prywatnego życia zamieniać na pieniądze. Oboje z powodzeniem prowadzą swoje kanały w socjal mediach, gromadząc miliony obserwujących. Choć ich twórczość skierowana jest głównie do młodych odbiorców, to wystarczy nadmienić, że to właśnie Friz stworzył EKIPĘ, na puncie której młodzież oszalała na tyle, że nawet do starszych dotarła jej sława. Czas oczekiwania na dziecko również wykorzystali perfekcyjnie, z każdym wpisem dozując napięcie związane z maleństwem. Fani mogli wirtualnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach z życia rodziny - m.in przyjęciu, na którym młodzi rodzice poznali płeć dziecka czy znakomitym baby shower, które odbyło się dosłownie kilka dni temu. W międzyczasie Weronika pochwaliła się także pięknym pokojem przygotowanym dla córeczki, fantastyczną wyprawką oraz fantastycznym wózkiem, skrojonym na miarę gwiazdy.

Zobacz w galerii zdjęcia z baby shower u Wersow i Friza

Wersow - „To jest piosenka do naszego dziecka” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.