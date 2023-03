Wersow i Friz ogłosili płeć dziecka. Wzruszający filmik, ogromna radość zakochanych

Wersow czyli Weronika Sowa i Karol Friz Wiśniewski to para influenserów i młodych przedsiębiorców, którzy dobrze wiedzą, jak fakty z prywatnego życia zamieniać na pieniądze. Oboje z powodzeniem prowadzą swoje kanały w socjal mediach, gromadząc miliony obserwujących. Choć ich twórczość skierowana jest głównie do młodych odbiorców, to wystarczy nadmienić, że to właśnie Friz stworzył EKIPĘ, na puncie której młodzież oszalała na tyle, że nawet do starszych dotarła jej sława.

Wersow i Friz ogłosili płeć dziecka na specjalnie w tym celu zorganizowanej imprezie

Jak przystało na gwiazdy Internetu Weronika i Karol swoim szczęściem i miłością dzielą się chętnie ze wszystkimi obserwującymi. Ostatnio para zorganizowała przyjęcie, podczas którego poznała i ogłosiła płeć swojego pierwszego dziecka. Weronika zamówiła z tej okazji słodkie menu z tortem z białą czekoladą i malinami na czele oraz całą masą tematycznych ciasteczek w kolorach błękitnym i różowym. Dom również zyskał odpowiedni wystrój - nie zabrakło kolorowych baloników, kwiatów i ścianki w pastelowych kolorach. Wersow zadbała również o pamiątkową księgę i urnę do zbierania głosów gości oraz propozycji imion dla dziecka.

Płeć dziecka ogłosili za pomocą konfetti

Punktem kulminacyjnym przyjęcia było ogłoszenie płci dziecka. Wszyscy goście wraz z młodymi rodzicami zebrali się przy ściance. Po krótkim zamieszaniu na oczach widzów wybuchł deszcz różowego konfetti. To dziewczynka! Zakochani nie kryli wzruszenia i radości, choć Weronika przyznaje, że przez chwile obawiała się, że córeczka może jej odebrać urodę: - Mama mi mówiła, że dziewczynki zabierają urodę, że wychodzi dużo pryszczy i w ogóle, a mi nie wyszło dużo pryszczy na razie. Więc nie wiem, jakaś taka hojna ta dziewczynka.

Kim są ludzie EKIPY [FRIZ, WERSOW, TROMBA, MINI MAJK] | ESKA XD - Hotplota #25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.