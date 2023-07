Tak zmieniła się Wioletka z "Rancza". Magdalena Waligórska na wakacjach pływała na "desce klozetowej"

Dariusz Pachut drży o życie Dody. Stalkerzy nie dają im spokoju. Co na to Doda? [WIDEO]

Para po ślubie, który odbył się w Rzymie dodała do swoich nazwisk, nazwisko małżonka. Widać, że aktorzy bardzo upodobali sobie Włochy, bo tam także spędzają wakacje z dziećmi, synem Piotrem (6 l.) i córką Natalią (4 l.). Wypoczywają w pięknej Kalabrii, która nie jest obca... fanom serialu "Ranczo". Stąd pochodziła bowiem włoska policjantka, Francesca Andreani (Anna Iberszer), żona Tomasza Witebskiego (Jacek Kawalec).

- Dalej zwiedzamy Scaleę, wczoraj dotarliśmy na szczyt wzgórza gdzie Normanowie w X wieku wybudowali twierdzę, mam najdzielniejsze dzieci na świecie i wspaniałych piechurów, cały czas pod górę takimi uliczkami jak na ostatnim zdjęciu, co jakiś czas tarasy widokowe… ❤️🇮🇹 zamieszczam tylko jedno swoje zdjęcie u podnóża tej góry, bo przez resztę tej wycieczki wyglądałam jak ta legendarna „czerwona świnia z Kalabrii” - czytamy na Instagramie Magdaleny Waligórskiej.

Aktorka relacjonowała także inne wycieczki i edukowała społeczeństwo. - Masońska wieża, w której według legendy pochowano Drakona króla Aten, przyjaciela Ulissesa, którego znamy dziś z „drakońskich praw” - napisała w kolejnym poście.

Był także oczywiście czas na relaks w kostiumie z głębokim dekoltem. Aktorka pływała m.in. na "desce klozetowej". - Zdradzę Wam pewną tajemnice: poprosiłam męża by kupił mi materac i jak zobaczyłam to co wybrał: złapałam się za głowę „To deska klozetowa!” A nie żaden fancy materac typu flaming albo pączek! Ale muszę przyznać że nasz „kibelek” jak go przezwaliśmy jest mega wygodny, a mój mąż @lisieckiwaligorski impregnowany na modę - poinformowała Magdalena Waligórska-Lisiecka.

