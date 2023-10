Wielki zachwyt

Tak zmysłowej Agnieszki Włodarczyk jeszcze nie widzieliśmy! Robert Karaś nie wytrzymał. Wszyscy to zobaczyli!

likp 16:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś szykują się do ślubu. Widać, że łączy ich naprawdę głębokie uczucie. Obydwoje mieli różne życiowe zakręty, ale w swoich ramionach odnaleźli wielkie szczęście. W związku aktorki i sportowca nie brakuje także pikanterii. Dowodem na to może być choćby ostatnie zdjęcie 43-letniej artystki. Tak zmysłowej Agnieszki Włodarczyk jeszcze nie widzieliśmy! Robert Karaś nie wytrzymał i zrobił niesamowite zdjęcie, a potem jeszcze dołożył coś od siebie. Zobacz w naszej galerii to i inne gorące zdjęcia Agnieszki Włodarczyk.