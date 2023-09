Taką emeryturę dostanie Zenek Martyniuk. Aż usiedliśmy! Życie jak w Madrycie!

Zenon Martyniuk to prawdziwy król polskiej sceny muzycznej. Do jego przebojów jak na przykład: "Przez Twe oczy zielone","Życie to są chwile" oraz "Przekorny los" do dziś tańczy się na weselach. Przez lata artysta okładał bardzo wysokie składki na ZUS, zatem może oczekiwać na bardzo przyzwoitą emeryturę. Jak zobaczyliśmy, ile może pobierać król Disco polo, zrobiło nam się naprawdę gorąco! Artysta nie może narzekać.

Tyle emerytury może dostać Zenek Martyniuk! Ale kwota!

Choć Zenkowi Martyniukowi do osiągnięcia wieku emerytalnego zostało jeszcze ponad 10 lat, on i jego żona Danuta bardzo rozsądnie pomyśleli o swojej przyszłości. Zdecydowali się płacić dość wysokie składki, po to, aby na emeryturze nie martwić się o finanse. Artysta płaci składkę w wysokości 4000 złotych, zatem może liczyć na około 5000 zł emerytury.

- Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości 4000 złotych, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas - powiedział jakiś czas temu dla "Super Expressu".

