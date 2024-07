Takich słów Musiała o Karolaku nikt się nie spodziewał. Na planie iskrzyło?

"Rodzinka.pl" w humorystyczny sposób przedstawiała życie typowej polskiej rodziny, zdobywając serca widzów swoją autentycznością i ciepłym dowcipem. Serial doczekał się 16 sezonów, w sumie wyemitowano 281 odcinków. Ostatni odcinek został wyemitowany 3 grudnia 2020 roku.

Choć serię wygaszono po dziewięciu latach emisji, pozostaje jednym z najbardziej lubianych polskich seriali komediowych, a plotki o jego kontynuacji regularnie rozgrzewają rodzime media show biznesowe. Produkcja wylansowała całe grono młodych polskich celebrytów. Aktorzy, którzy pracą w serialu dopiero zaczynali swoje kariery - m.in. Maciej Musiał, Julia Wieniawa, Kuba Zdrójkowski, Emilia Dankwa czy Wiktoria Gąsiewska, dziś cieszą się statusem gwiazd. Wtedy występowali u boku gwiazd Małgorzaty Kożuchowskiej, Tomasza Karolaka, Agaty Kuleszy i Jacka Braciaka.

Maciej Musiał po latach to ujawnił. Chodzi o Karolaka

Maciej Musiał w niedawnej rozmowie z party.pl wrócił wspomnieniami do początków serialu. Celebryta był wtedy nastolatkiem, i jak sam przyznał, ogromnym fanem Tomasza Karolaka. Z tego powodu bardzo mocno stresował się na planie, by wypaść przed swoim idolem jak najlepiej.

"Spotykałem się z cudownymi twórcami, z Tomkiem Karolakiem, byłem wtedy jego fanem, akurat skończyło się '39 i pół' (...) Pamiętam, że na początku nawet nie mogłem się na niego patrzeć, byłem tak zestresowany" - wspomina niedawny uczestnik "Tańca z gwiazdami". Po latach wspomina jednak te czasy z uśmiechem, o dawne obawy już minęły. Co więcej, zapytany o ewentualny powrót do serialu powiedział w wywiadzie, że chętnie by to zrobił, jednak pod warunkiem, że do serialu zaangażowany byłby poprzedni skład twórców.

