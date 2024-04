Maciej Musiał skomentował doniesienia o powrocie do serialu "Rodzinka.pl". Stawia warunki

Rozenek nagle wypaliła TO na wizji. Bez oporów mówiła o seksie z Majdanem. Ktoś chciał to wiedzieć?

"Rodzinka.pl" to obok "Rancza" i nieśmiertelnego "M jak miłość" jeden z ulubionych seriali widzów TVP ostatnich lat. Zabawne perypetie rodziny Boskich śledziły tysiące Polaków, może nie z zapartym tchem, ale na pewno z wyraźną przyjemnością i szerokim uśmiechem na twarzy. Pogłoski o planowanym wznowieniu serialu pojawiły się kilka tygodni temu, informowano nawet o tym, że w styczniu 2025 roku mają ruszyć zdjęcia do nowej serii. Jednak oficjalnego potwierdzenia, jak dotąd nie uzyskaliśmy. Agentka Małgorzaty Kożuchowskiej zaprzeczyła w rozmowie z ShowNews, jakoby aktorka dostała propozycję powrotu na plan. Teraz do sprawy doniósł się Maciej Musiał.

Maciej Musiał o powrocie "Rodzinki.pl". "Tylko z nim na pokładzie"

Zapytany o ewentualny powrót do serialu Maciej Musiał przyznał, że nie miałby nic przeciwko temu, by ponownie w nim zagrać. Pod warunkiem jednak, że za reżyserię kontynuacji odpowiadałby Patryk Yoka. "Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Patryk Yoka. Na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy to robić, to w tym dawnym składzie, dowodzonym kreatywnie przez Patryka Yokę, który jest wybitnym twórcą. (...) Jeżeli to się będzie wydarzało, to tylko z nim na pokładzie. Ciekawe to będzie. Sam nie wiem" - powiedział w rozmowie z "Plejadą". Aktor przyznał jednak, że od czasu, gdy kręcona była poprzednia seria, minęło tak wiele czasu, że bracia Boscy wszyscy weszli w dorosłość. Potrzebny jest więc pomysł, jak ograć tę zmianę. Przyznał, że pewne koncepcje już powstały. "Już jesteśmy starymi po prostu chłopakami z wąsami, z brodami, więc musielibyśmy znaleźć jakiś interesujący silnik i pomysł na to. Wiem, że są na to interesujące pomysły" - przyznał. Z jego słów wynika, że w plotkach o wznowieniu produkcji, jest chyba jednak trochę prawdy.

Serial "Rodzinka.pl"

"Rodzinka.pl" emitowana była w TVP2 przez 16 sezonów, do 2020 roku. W role rodziców wcielili się Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak. W roli Natalii i Ludwika zyskali jeszcze większa popularność, a dzięki produkcji popularność zyskali m.in. Maciej Musiał (jako Tomek), Adam Zdrójkowski (jako Kuba), Mateusz Pawłowski (jako Kacperek) czy Julia Wieniawa (jako Paula).

