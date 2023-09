Takiej afery w "The Voice of Poland" jeszcze nie było! Fryzjer gwiazd jako uczestnik, ludzie zarzucają "ustawkę"

Łukasz Darłak, znany jako fryzjer gwiazd, jest uczestnikiem najnowszej edycji programu "The Voice of Poland". Jego pojawienie się w show już wywołało prawdziwą burzę w sieci. Sporo osób uważa bowiem, że jego przejście dalej wiąże się ze znajomościami, jakie ma, a nie faktycznymi umiejętnościami wokalnymi. Darłak wykonał bowiem utwór zespołu Pectus pt. "Jeden moment" i zdania są podzielone, co do oceny tego występu. Ostatecznie, słysząc głos fryzjera gwiazd, odwróciły się dwa fotele na przesłuchaniach w ciemno. Byli to: Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Na swojego trenera w "The Voice of Poland" Darłak wybrał ostatecznie Steczkowską, a w mediach społecznościowych aż zaroiło się od komentarzy, że to dlatego, że prywatnie przyjaźni się on z jej siostrą, Magdaleną Steczkowską. Uczestnik programu wydał oświadczenie w tej sprawie.

Łukasz Darłak w oświadczeniu, jakie opublikował na Instagramie, zarzeka się, że nie miał okazji poznać Justyny Steczkowskiej, mimo znajomości z jej siostrą Magdą. Nie ukrywa jednak, że wybrał ją, bo jest jego idolką od lat. Tłumaczył też, jakie są zasady programu i że jurorzy nie wiedzieli o tym, że to on jest na scenie, ponieważ siedzieli na odwróconych fotelach, gdy śpiewał.

- Nie poznałem do dnia nagrań pani Justyny ani nigdy nie miałem okazji z nią współpracować. To ja podjąłem decyzję o wybraniu jej jako mojego trenera wokalnego od zawsze i Justyna Steczkowska była dla mnie idolką, dlatego wybrałem właśnie ją. (...) Jestem, byłem i pozostanę profesjonalistą - twierdzi Łukasz Darłak.

Uczestnik "The Voice of Poland" broni się, że artykuły na jego temat są przekłamane, a jego znajomość z Magdą Steczkowską nie ma nic wspólnego z jego udziałem w programie. Nie wszyscy dali mu jednak wiary. A Was przekonał?

