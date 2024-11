Taniec z gwiazdami. Kto zatańczy w 16. edycji? Padły pierwsze nazwiska

Wieszczono mu totalną klapę na Eurowizji Junior 2024. Po pierwszej próbie w Madrycie to nie takie oczywiste [Zdjęcia]

"Taniec z gwiazdami" od lat jest bezkonkurencyjnym show tanecznym w polskiej telewizji. Najpierw program był pokazywany TVN, a od dawna Polsat dzierży pałeczkę i święci sukcesy. Na finał 15. edycji, który zostanie pokazany w niedzielny wieczór 17 listopada, czekają "z wypiekami na twarzy" absolutnie wszyscy. W finale zatańczą: Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Kto wygra, przekonamy się już niebawem, a tymczasem na jaw wyszły informacje na temat gwiazd, które pojawią się w następnej edycji. To same mocne nazwiska!

Nieoficjalna lista uczestników

Informacje na temat potencjalnych gwiazd, które rozważa się jako uczestników 16. edycji "Tańca z gwiazdami" odkrył portal "Wirtualne media". Nieoficjalnie mówi się o przystojniakach z Polsatu i TVP, w tym o gwiazdorze "M jak miłość". Padło też nazwisko ulubienicy najmłodszej publiczności.

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wrtualnemedia.pl, Polsat od jakiegoś czasu pracuje już nad kolejną edycją, która wiosną przyszłego roku pojawi się na antenie. Zaczęło kompletowanie uczestników 16. sezonu, wśród których kolorowa prasa najczęściej wymienia: Aleksandra Sikorę (prezenter, który jesienią dołączył do Polsatu, wystąpił niedawno w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”), aktorów Mikołaja Roznerskiego, Pawła Małaszyńskiego czy influencerkę Faustynę Fugińską z projektu GenZie. Umowy nie zostały jeszcze podpisane.

"Ciacha" podbiją "Taniec z gwiazdami"

Olek Sikora po jesienno-zimowej rewolucji w TVP przeszedł do Polsatu, gdzie doskonale sprawdza się, w co rusz to nowym formacie. Mikołaj Roznerski jest wielką gwiazdą "M jak miłość" i wielu komedii romantycznych, a Paweł Małaszyński, popularny aktor filmowy i serialowy, niezmiennie jest uznawany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Zapewne sukcesy Maciej Zakościelnego i Filipa Bobka, który zaszedł wysoko w aktualnej odsłonie "Tańca z gwiazdami" zachęciły produkcję show, aby stawiać na pięknych panów. W nowej stawce pojawiło się nazwisko idolki najmłodszych fanów - Faustyna Fugińska jest gwiazdą prawie na miarę Julii Żugaj.

Czy w takim składzie zobaczymy 16. edycję "Tańca z gwiazdami"? Kto miałby jeszcze dołączyć do tej zacnej grupy gwiazd? Kto zastąpi niezastąpioną Majkę Jeżowską? Będziemy informowali na bieżąco.

