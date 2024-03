Powiedziała o "Klątwie Chajzerów" i Filip odpadł! O co chodzi?

Przemysław Babiarz nowym prowadzącym "Familiadę"? Mamy komentarz Karola Strasburgera: "Nie mam na to wpływu"

Nie doczekał kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Ciało znaleziono w hotelu. Cezary Olszewski straszną tajemnicę zabrał do grobu

Zrobiła to na scenie

Filip Chajzer odpadł z programu "Taniec z gwiazdami"

Rafał Masarak już czwarty raz zasiadł w składzie jurorskim w programie "Taniec z gwiazdami". Po wpadce w pierwszym odcinku, gdy na wizji wypowiedział wulgarne słowo na literkę "z", w kolejnych odsłonach uniknął kolejnych wtop. Spore emocje wzbudziły komplementy, które rzucał w kierunku Dagmary Kaźmierskiej po jednym z jej występów. W czwartym odcinku "Tańca z gwiazdami" Rafał Maserak - jak zwykle - oceniał pląsy uczestników show. Z programem ostatecznie pożegnał się Filip Chajzer, tańczący w parze z Hanną Żudziewicz. Jurorzy przyznali im przyzwoite 25 punktów. Taniec jednak nie przypadł do gustu widzom i Filip Chajzer zakończył swoją rywalizację w "Tańcu z gwiazdami". Niespodziewanie po jego występie przywołany został... Marcin Najman! Wspomniał go Rafał Maserak. Okazało się, że u byłego boksera, a obecnie freak fightera odbyła się tajemnicza impreza, na której juror show poznał Filipa Chajzera!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z ostatniego odcinka programu "Taniec z gwiazdami"

Impreza u Marcina Najmana. Rafał Maserak tam poznał Filipa Chajzera

Rafał Maserak komplementował Filipa Chajzera i wygadał się, że poznał go właśnie na wspomnianej imprezie u Marcina Najmana. - Jestem pod wielkim wrażeniem. Myślałem, że jak zaczniesz sam tańczyć, to ty tam wylecisz z tego studia, a ty sobie poradziłeś - ocenił juror programu "Taniec z gwiazdami". O szczegółach spotkania u Marcina Najmana Rafał Maserak nie mówił, ale wiele wskazuje na to, że doświadczenie imprezowe Filipa Chajzera przydało się na parkiecie. - Ja myślę, że te lata imprezowania zaprocentowały - oceniła Ewa Kasprzyk. Sam prezenter - mimo odpadnięcie z programu, chyba nie zaprzestanie aktywności na parkiecie. - Kocham taniec, taniec sprawia, że jestem lepszym człowiekiem - mówił na gorąco po swoim występie. Pewnie za jakiś czas znów będzie mógł pląsać na jakiejś imprezie u Marcina Najmana.

Polecamy: Quiz "Taniec z gwiazdami". Z kim tańczyły Liszowska, Foremniak i Koroniewska?

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej