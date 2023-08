Powalające doniesienia

Taylor Swift z premią dla ludzi wożących jej sprzęt. 100 tysięcy dolarów dla każdego! W Polsce zrobi podobnie?

Taylor Swift (33 l.) to najgorętsze nazwisko w branży muzycznej, jeśli chodzi o muzykę pop. Artystka od lat bije kolejne rekordy, podbija szczyty list przebojów, a w przyszłym, 2024 roku, da w Polsce aż trzy koncerty, będąc jedyną międzynarodową wokalistką, która zdecydowała się na coś takiego. Nie ma dnia, by o Taylor Swift nie rozpisywały się zagraniczne media. Tym razem dziennikarze donoszą, że królowa popu dała premię ludziom wożącym jej sprzęty! Chodzi o kierowców ciężarówek. Kwota to aż 100 tysięcy dolarów dla każdego z nich. W Polsce zrobi podobnie?! Szczegóły Was powalą.