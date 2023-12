Te gwiazdy otwarcie mówią, że nie lubią Bożego Narodzenia! "Nie ubieram choinki"

Boże Narodzenie to dla wielu Polaków magiczny czas, gdzie wszystko inne przez chwilę przestaje mieć znaczenie. To czas, w którym na co dzień zabiegani, możemy odetchnąć od trosk i problemów i cieszyć się czasem spędzanym wspólnie z najbliższą rodziną. Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowe z jeszcze jednego powodu. Bowiem nie są jedynie domeną katolików, ale chętnie świętują swoje odpowiedniki wyznawcy dawnych religii, agnostycy, a czasem nawet ateiści. Są jednak osoby, które nie przepadają za okresem świątecznym. Wśród nich są między innymi: Kuba Wojewódzki, Roma Gąsiorowska czy Ewa Błaszczyk.

Te gwiazdy nie przepadają za świętami i otwarcie o tym mówią! "Zwykle o tej porze roku staram się uciekać z Polski"

Choć wiele polskich gwiazd uwielbia magiczny czas świąt Bożego Narodzenia i chętnie dzielą się tym na swoich mediach społecznościowych, to są również tacy, którzy otwarcie mówią, że nie lubią popularnej "Gwiazdki". Aktorka Ewa Błaszczyk była jedną z pierwszych gwiazd, które wprost wyznała, że nie lubi tego okresu.

- Ja nie lubię świąt. To taki czas, kiedy zamiera życie, a każdy skupia się na rodzinie, na bliskich. A ja mam w tej kwestii dziury, luki - wyznała swojego czasu dla "Faktu".

Za świętami nie przepada również Nergal, który w tym okresie stara się uciec do ciepłych krajów.

- Nienawidzę komercjalizacji. Nienawidzę, gdy wszyscy się wokół spieszą. Nienawidzę obżarstwa. To nie moja energia. (...). Zwykle o tej porze roku staram się uciekać z Polski w jakieś gorące miejsce, najlepiej gdzieś, gdzie nigdy nie słyszeli o Jezusie- mówił przed laty dla portalu NME.

Bardzo oryginalne podejście do Bożego Narodzenia ma również Roma Gąsiorowska, która nie ubiera choinki, tylko przystraja okno. Jak sama powiedziała nigdy nie przepadała za święta Bożego Narodzenia.

- Nie ubieram choinki, u mnie w domu jest taka tradycja, że ubiera się okno w gwiazdy betlejemskie i drzewa - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Jak sama powiedziała, nigdy nie przepadała za święta Bożego Narodzenia.

- Nigdy nie przepadałam za świętami. Zawsze to była dla mnie w jakimś sensie wymuszona sytuacja, czasem może przyjemna, jednak nie spontaniczna - mówiła w "Pani".

Kuba Wojewódzki również nie za bardzo ubóstwia ten świąteczny czas. Gwiazdor TVN od lat w tym okresie wyjeżdża z Polski do ciepłych krajów. Choć oficjalnie nie obchodzi świąt, to przyznał nie raz, że dopóki żyła jego mama, starał się spędzać z nią wigilijny czas

Więcej gwiazd, które otwarcie mówią o tym, że nie lubią Świąt Bożego Narodzenia znajdziesz w naszej galerii!

Zobacz poniższą galerię: Te gwiazdy nie lubią Świąt Bożego Narodzenia