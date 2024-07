Żona Krzysztofa Ibisza się go nie słucha? Dla niej liczy się zdanie innych

Prawdziwa sensacja! Zenek Martyniuk zdecydował się na to po latach. Cała Polska czeka!

Co za wieści

Kasia Kowalska została obrabowana. Ktoś włamał się do jej domu

Imiona dzieci polskich gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica? [QUIZ]

Imiona dzieci polskich celebrytów to temat, który zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie. Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a w przypadku znanych rodziców staje się ona często przedmiotem publicznej dyskusji. Niektóre imiona dzieci celebrytów od razu przyciągają uwagę swoją nietypowością lub znaczeniem. Weźmy na przykład Vincenta Karolaka, syna Tomasza Karolaka, który zdecydowanie wyróżnia się na tle bardziej klasycznych imion. Rodzice często starają się nadać swoim dzieciom imiona, które mają dla nich szczególne znaczenie lub które wiążą się z ich osobistymi przeżyciami. W ten sposób imiona te stają się nie tylko częścią tożsamości dziecka, ale także elementem rodzinnej historii i dziedzictwa. W naszym quizie sprawdzisz swoją wiedzę na temat imion dzieci polskich gwiazd i dowiesz się, które imię przypisane jest do którego sławnego rodzica. Czy jesteś gotowy na wyzwanie?

Imiona dzieci gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica? Pytanie 1 z 10 Kto jest rodzicem Klary? Małgorzata Rozenek-Majdan Anna Lewandowska Edyta Górniak Dalej

Potężna awantura o jazdę El Dursi. Fani są bezlitośni, ale gwiazdy bronią