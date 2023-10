Tomasz Ciachorowski wsparł ludzi LGBT. Ważne słowa gwiazdora "M jak miłość" w Tęczowy Piątek

Tomasz Ciachorowski uznał, że nadszedł odpowiedni dzień na to, by wesprzeć środowisko LGBT. Komunikat pojawił się w Tęczowy Piątek, czyli dzień, w którym prowadzona jest kampania informacyjna w szkołach na rzecz zapewnienia przyjaznych warunków w placówkach uczniom i uczennicom o odmiennej orientacji psychoseksualnej. - Niech szkoła będzie dla każdego z was drodzy uczniowie bezpieczną przestrzenią, wolną od dyskryminacji, homofobii, z wspierającymi was pedagogami - napisał na Instagramie gwiazdor serialu "M jak miłość". Tomasz Ciachorowski dołączył do wpisu ikonkę tęczy, dwóch serc i hashtagi: #tęczowypiątek i #loveislove. Aktor, który niedawno zdradził sekret swojego wyrzeźbionego ciała, na tym jednak nie poprzestał. Gdy jedna z internautek zaczepnie odpisała gwiazdorowi "M jak miłość", ten odpowiedział w sposób, który musiał spodobać się ludziom LGBT w Polsce. To ważny dzień dla całego środowiska osób nieheteronormatywnych.

Tomasz Ciachorowski rzeczowo odpowiada na zaczepkę w Tęczowy Piątek

Po wpisie, który Tomasz Ciachorowski zamieścił w Tęczowy Piątek, użytkowniczka Instagrama napisała: "Czyli szkoła powinna uczyć, że Bóg stworzył Adama i Adama lub Ewę i Ewę". Aktor nie dał się zbić z tropu, czym zapewne zyskał szacunek w środowisku LGBT. - Nie, szkoła powinna uczyć, że są na świecie osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe itd. i według naukowców i naszej wiedzy na temat seksualności człowieka, nie są one "nienormalne" albo w jakikolwiek sposób "niepełnowartościowe" i tak jak osoby cis heteroseksualne zasługują na szacunek i opiekę ze strony instytucji państwa i mogą wieść szczęśliwe, satysfakcjonujące życie. Pozdrawiam - odparł rzeczowo Tomasz Ciachorowski.

W naszej galerii prezentujemy wyrzeźbione ciało Tomasz Ciachorowskiego