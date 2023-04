Sekret gwiazdora "Na dobre i na złe"

Tomasz Ciachorowski piękny dzięki maszynom. Ile zapłacił za taki brzuch?

tumm | dav 6:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tomasz Ciachorowski (43 l.) to niekwestionowany przystojniak. Gwiazdor "Na dobre i na złe" ma piękne, wyrzeźbione ciało, którym lubi się chwalić. Jak się okazuje "kaloryfer" na jego brzuchu to nie tylko zasługa ciężkich ćwiczeń. Gwiazdor płaci majątek za zabiegi na specjalnych maszynach, które robią to za niego.