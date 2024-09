Ten przebój ma już 27 lat. Norbi nadal na nim sporo zarabia

Norbi nadal zarabia na swoim wielkim hicie

Norbi (52 l.) od wielu lat obecny jest w polskim show-biznesie. Na przełomie XX i XXI wieku był jednym z najpopularniejszych gwiazdorów w kraju. W 2019 roku znalazł swoją przystań w TVP. Najpierw jako zastępca Roberta Janeckiego w "Jaka to melodia". Później jako prowadzący "Koła fortuny". W maju stało się jasne, że jako czas w publicznej telewizji dobiegł końca.

Chociaż dzisiaj najbardziej kojarzony jest z telewizją, to karierę zaczynał jako muzyk. Jego utwór "Kobiety są gorące" do tej pory zna i śpiewa niemal cała Polska. Piosenka miała swoja premierę w 1997 roku. Był to debiutancki singiel Norbiego. Rok po premierze został "Polskim Hitem" na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Utwór dzisiaj również cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.

W rozmowie z Izabellą Krzan wyznał, ile zarobił na piosence.

Gramy tę piosenkę do tej pory, no to jak to powiedzieć… Może powiem wam tak (…) po roku odtwarzania w radiu było to 150 tysięcy zł - stwierdził na Kanale Zero.

Do tego należy doliczyć również tantiemy, które co roku wpływają na jego konto za odtworzenia piosenki.

Dzisiaj rocznie to jest na poziomie 30 tysięcy złotych - powiedział Norbi.

Norbi rozlicza się z trudną przeszłością

Kilka tygodni temu muzyk w szczerej rozmowie z Żurnalistą postanowił rozliczyć się ze swoją przeszłością. Opowiedział nie tylko o zdradach, ale również o uzależnieniu od hazardu. Już w 2023 roku wyznał, że popularność go przerosła i w ten sposób próbował uciec od rzeczywistości. Potrafił przegrać wszystko, co zarobił. Jednorazowo najwięcej przegrał 150 tysięcy złotych.

W rozmowie z Żurnalistą wyznał, ile stracił przez kilka lat. Rocznie potrafił stracić nawet pół miliona złotych.

400 do 500 (tys. zł - przyp. red.) rocznie przez 10 lat, no to jest kawał grosza, jakby nie patrzeć - przyznał muzyk.

