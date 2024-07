Norbi przez hazard stracił fortunę! Mógł za to kupić kilka mieszkań

Norbi rozlicza się z przeszłością u Żurnalisty

Norbi (52 l.) od wielu lat obecny jest w polskim show-biznesie. Na przełomie XX i XXI wieku był jednym z najpopularniejszych gwiazdorów w kraju. Chociaż dzisiaj najbardziej kojarzony jest z telewizją, to karierę zaczynał jako muzyk. Jego utwór "Kobiety są gorące" do tej pory zna i śpiewa niemal cała Polska. W 2019 roku znalazł swoją przystań w TVP. Najpierw jako zastępca Roberta Janeckiego w "Jaka to melodia". Później jako prowadzący "Koła fortuny". W maju stało się jasne, że jako czas w publicznej telewizji dobiegł końca.

Niedawno był gościem Żurnalisty, w rozmowie z którym postanowił rozliczyć się z przeszłością. Nie ukrywał, że u szczytu popularności uległ wielu pokusom. Opowiedział m.in. o licznych zdradach, których miał się dopuścić oraz uzależnieniu od hazardu. Już w 2023 roku wyznał, że popularność go przerosła i w ten sposób próbował uciec od rzeczywistości. Potrafił przegrać wszystko, co zarobił. Jednorazowo najwięcej przegrał 150 tysięcy złotych.

Norbi o hazardzie. Tracił 400-500 tysięcy złotych rocznie

W rozmowie z Żurnalistą wyznał, ile stracił przez kilka lat. Rocznie potrafił stracić nawet pół miliona złotych. "400 do 500 (tys. zł - przyp. red.) rocznie przez 10 lat, no to jest kawał grosza, jakby nie patrzeć" - przyznał muzyk. Jego rozmówca dopytywał o konkretną kwotę: "Czyli myślisz, że przegrałeś z 5 milionów złotych?". "No dużo, niestety, ale tylko wiesz, powiem jeszcze jedną ważną rzecz, to już się stało" - potwierdził muzyk.

Obecnie Norbi stara się nie rozpamiętywać przeszłości. Co więcej, nie zmieniłby niczego w swoim dotychczasowym życiu. "A teraz taka jest konkluzja. Teoretycznie ktoś się mnie pyta, czy chciałbym coś zmienić w życiu. Ja mówię: "nie", ale właśnie to bym zmienił. Wszystko jest ok, fajnie, gramy, nie ma długów, nie ma kredytów. No ale można było kupić, nie wiem, Żurnaliście zajeb*sty mikrofon. Można było sobie kupić mieszkanie, jedno, drugie, trzecie, piąte. Ale to się nie stało i to jest ten "gul" w tej chwili" - podsumował muzyk.

