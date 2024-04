Szok! Zalała się łzami na antenie! TVN pokazał to na wizji

Magda Gessler wylądowała na ulicy, trafiła do DOMU PUBLICZNEGO. Szokujące informacje z przeszłości gwiazdy! Aż nie do wiary!

"The Traitors. Zdrajcy": odcinek 8: Dorota załamana!

W poprzednim odcinku Dorota, znana w sieci jako "Szafiarka Dorka", mocno podpadła innym uczestnikom. Rzuciła podejrzenia na Adama Kossuta, z zawodu lekarza, który był... lojalny. Na nic jednak zdały się tłumaczenia, bo Dorota przekonała grupę, że ma stuprocentowe dowody na to, że Adam jest zdrajcą. Mało tego! Twierdziła na antenie, że łamał regulamin i umawiał się poza wyznaczonym czasem na prywatne schadzki z Mikołajem Milcke. Co z tego wyszło?

ZAWRZAŁO między uczestnikami show TVN! Awantura w sieci wymknęła się spod kontroli...

Przez ten cały ambaras Adam pożegnał się z programem "The Traitors. Zdrajcy", a grupa dowiedziała się, że był lojalny... Co oczywiście rzuciło gniew, ale i podejrzenia grupy na Dorkę. Nie przyjęła tego najlepiej...Dorota bardzo silnie to przeżywała swoją pomyłkę co do Adama. Próbowała przekonać grupę, że to był niezamierzony błąd, przepraszała wszystkich i brała winę na siebie.

"The Traitors. Zdrajcy": Łzy Doroty były szczere?

Odejście Maćka wywołały u Doroty łzy. Zauważyła to prowadząca, Malwina Wędzikowska, która postanowiła sprowadzić ją na ziemię w prostych, żołnierskich słowach...

"Dorota, dlaczego Ty płaczesz cały czas, od wczoraj widzę, że płaczesz. Ja rozumiem, że te chwile są dla Was bardzo trudne. Wydawało Wam się, że stworzycie sobie strategię i chłodno przejdziecie przez program. A tu nagle pojawiają się emocje, których nie możecie powstrzymać. Ale przypominam, przecież ten program polega na wzajemnym eliminowaniu graczy. Macie się tym bawić, koniec smutków" – skwitowała Wędzikowska.

Dorota stała się jednym z najbardziej zagrożonych uczestników gry i wielu z nich podpadła, zwłaszcza Mikołajkowi. Czy wyeliminują ją w kolejnych odcinkach? Dowiemy się już za tydzień...

Szokujący zwrot akcji i drama w show TVN! "Osoba MEGA TOKSYCZNA"

