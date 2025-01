Stifler to jedna z tych osób w polskim show-biznesie, które świetnie się w nim odnajdują. Celebryta chętnie bywa na różnego rodzaju wydarzeniach, bierze udział w programach rozrywkowych, a także spełnia się jako influencer. Na samym instagramowym koncie obserwuje go prawie pół miliona wiernych fanów. Prócz "śmieszkowania" w sieci, celebryta ma również żyłkę biznesmena. Od jakiegoś czasu może pochwalić się również tym, że jest właścicielem agencji marketingowej dla influencerów.

Na imprezie zorganizowanej przez Stiflera bawiła się Monika Jarosińska. Aktorka na ściance zapozowała w długiej kreacji. Na wydarzeniu pojawiła się także Eliza oraz Paweł Trybałowie. Jakby tego było mało na tej samej ściance zapozowała też Marianna Schreiber, która jak wiadomo, nie pała miłością do Elizki. Ich starcie można było oglądać w jednym z nowszych odcinków show TVN "Królowa przetrwania".

Konflikt rozpoczął się od wydarzenia, które miało miejsce podczas jednego z treningów. Marianna Schreiber miała poprosić męża Elizy, Pawła, by wziął ją na ręce i zrobił z nią zdjęcie. Jak twierdziła w programie "Królowa przetrwania" Eliza, jej mąż odmówił i opowiedział jej o zaistniałej sytuacji.

Jako kobieta się zdziwiłam, że w ogóle takie pytanie zostało zadane zajętemu facetowi. Z szacunku do związku zapytałabym raczej faceta, który jest wolny. (...) Naprawdę myślałam, że powie: 'No faktycznie, Eliza, mogłam poprosić innego faceta. A ona zrzuciła winę na trenera, mówiąc, że to był jego pomysł - mówiła w show Eliza.