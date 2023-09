To będzie hit TVP! Uroczysta premiera serialu "Dewajtis" przyciągnęła największe gwiazdy

O czym opowiada serial "Dewajtis"?

W siedmiu odcinkach serialu o miłości, honorze i rodzinie splatają się losy zaściankowo-dworskiej społeczności, której życie odmieniło Powstanie Styczniowe, a w głównych rolach występują: Karol Dziuba, Marek Bukowski, Maria Pakulnis, Małgorzata Pieczyńska i Michalina Olszańska.

W pierwszym odcinku poznajemy Kazimierza Orwida (Wacław Warchoł), właściciela pałacu w Poświciu, który bierze udział w powstaniu styczniowym. Za to zostaje zesłany na Syberię, a majątek przekazuje przyjacielowi, Pawłowi Czertwanowi (Stefan Pawłowski). Ten postanawia pielęgnować dobytek do czasu powrotu mężczyzny z wygnania. Mija 25 lat. Stan zdrowia Pawła znacznie się pogarsza. Na łożu śmierci prosi on syna, Marka (Karol Dziuba), by przejął pałac Orwidów. Chłopak szlachetnie godzi się z wolą ojca, pomimo nadziei na inną przyszłość. W jego życiu pojawia się też piękna Irena (Michalina Olszańska).

Prezes TVP: Przy tej powieści płakały nasze prababki, babki i matki

- Pozornie przenosimy się do XIX w, bo choć minęło ponad 100 lat i nie ma już tego świata polskiego ziemiaństwa na Żmudzi, można popatrzeć na to, jak na nasz kawałek Europy. Bardzo współczesne są te emocje. Nieprzypadkowo wybór padł na ekranizację "Dewajtis" Marii Rodziewiczówny. Przy tej powieści płakały nasze prababki, babki i matki. Ten utwór wzrusza po dziś dzień - powiedział Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP.

Premiera serialu w niedzielę w TVP 1. Zobaczcie galerię z premiery serialu.

Klaudia Koścista: Ada Drozdówna z serialu TVP „Matylda” opowiada o nowej roli i życiowych pasjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.