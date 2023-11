To dopiero sensacja! Beata Tyszkiewicz i Marek Kondrat wycofali się z zawodu, a teraz dotarły do nas takie wieści! Widzowie oszaleją z zachwytu

Maryla Rodowicz to gwiazda z krwi i kości. Nie zdobyła sławy za sprawą chwili w internecie, nie świeciła golizną, nie kupowała obserwujących. Stała się popularna w czasach, gdy talent coś znaczył - wyśpiewała sobie drogę do gwiazd na licznych scenach w Polsce i nie tylko. Do dziś Maryla Rodowicz uznawana jest za jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. I jest co roku "odmrażana" na Sylwestra. Do tego stopnia, że kiedy raz żadna telewizja nie zaprosiła jej na sylwestrową imprezę, w sieci wybuchła awantura i cała akcja, by przywrócić Marylę na scenę - co się rzecz jasna udało. O życiu prywatnym Maryli Rodowicz również wiemy wiele, sporo o samej artystce mówi film dokumentalny poświęcony jej życiu. Ale niewiele osób wie, że piosenkarka wielokrotnie odmawiała nagrań i sesji zdjęciowych w swoim domu w podwarszawskim Konstancinie. A my mamy zdjęcia ze środka! Pochwaliła się nimi sama Maryla Rodowicz. To po prostu trzeba zobaczyć.

To, jak mieszka Maryla Rodowicz, było ścisłą tajemnicą. Mamy zdjęcia ze środka! Szczęki opadają

Maryla Rodowicz nie pokazała dziennikarzom jak mieszka, ale pokazała to za to całemu światu! W pewnym sensie. Przeglądając jej media społecznościowe, można się bowiem natknąć na zdjęcia z domu i wówczas widać, w jakim stylu jest urządzony, jak wyglądają wnętrza. Specjalnie dla Was zebraliśmy w "Super Expressie" te fotografie i trzeba przyznać, że szczęki opadają. Jest piękne! Na Instagramie gwiazdy, na którym publikuje ona szereg prywatnych zdjęć, łatwo jest dostrzec m.in. kuchnię, salon i gabinet w domu gwiazdy. Maryla chętnie pozowała też na schodach i prezentowała choinkę przystrojoną na święta Bożego Narodzenia. Jej dom zdobią duże zasłony i dywany. Dużo jest w nim drewna łączonego w marmurem i kamieniem. Całość prezentuje się naprawdę luksusowo, ale i przytulnie.

