Maryla Rodowicz od kilkudziesięciu lat bryluje na polskiej scenie muzycznej, a jej życie prywatne już od początku budziło wielkie kontrowersje. Piosenkarka w młodości wdawała się w liczne romanse, a na liście jej kochanków znajduje się sporo słynnych nazwisk. Rodowicz prywatnie jest także matką trojga dzieci. Ojcem pierwszej dwójki: Jana i Katarzyny jest aktor i reżyser Krzysztof Jasiński. Najmłodszy syn piosenkarki Jędrzej jest owocem jej małżeństwa z biznesmenem Andrzejem Dużyńskim, z którym rozstała się w 2016 roku. Byli małżonkowie przez lata walczyli na sali sądowej, kością niezgody był podział majątku. W dodatku piosenkarka domagała się kilkudziesięciu tysięcy alimentów miesięcznie, których ostatecznie nie dostała.

Maryla Rodowicz musiała wybierać między karierą, a dziećmi

Maryla Rodowicz nie ukrywa, że nie utrzymałaby się z bardzo niskiej emerytury. Wciąż musi pracować, by zarobić na utrzymanie domu. Dużo koncertuje, dziś na przykład można jej będzie posłuchać w Zielonej Górze, skąd pochodzi. Gwiazda zagra z okazji imprezy "Winobranie". Ratunkiem dla jej nadszarpniętego budżetu jest też program "The Voice Senior", w którym zasiada w fotelu jurora. Podczas ostatniej edycji, wystep jednej z uczetniczek skłonił gwiazdę do prywatnej wycieczki. Pani Nina wyznała, że zrezygnowała z marzeń o wielkiej karierze muzycznej po narodzinach swojego dziecka. Od momentu, gdy pojawiło się ono na świecie, tylko raz zdecydowała się na wyjazd zarobkowy. Szybko jednak z niego wróciła, bo bardzo tęskniła za swoim maleństwem.

Rodowicz zostawiała maleńkie dziecko w domu i ruszała na koncerty. Dziś żaluje

Wtedy Maryla Rodowicz zdecydowała się na osobiste wyznanie dotyczące jej macierzyństwa. Piosenkarka rozkleiła się i przed kamerami opowiedziała również swoją historię. Przyznała, że nie poświęcała swoim dzieciom dużo czasu przez pracę. Ma w związku z tym dramatyczne wspomnienia.

- Codziennie dzwoniłam, ale co są telefony. Wszystkie pieniądze, jakie zarabiałam, wydawałam na telefony i na zabawki w Stanach. Żałuję... To były bardzo dramatyczne sceny, jak syn 4-letni stawał w drzwiach i mówił: 'Nie wyjdziesz'. A ja już z walizką spakowaną musiałam wychodzić. On dostawał histerii. Straszne. On mi nigdy tego nie wypomniał, ale ja czuję, co on czuje - powiedziała Maryla Rodowicz.

