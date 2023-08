Ksiądz-skandalista nazwał Rodowicz "spróchniałą matroną". Mieszkańcy chcą koncertu Maryli pod oknami jego domu

Zaskakujące zmiany w The Voice Senior. Piotr Cugowski znika z anteny, w jury zastąpi go mega gwiazda

Ksiadz-skandalista obraził Marylę Rodowicz

Ksiądz Michał Woźnicki został wyrzucony z Zakonu Salezjanów. Choć pozostaje księdzem, został suspendowany, co oznacza, że nie może odprawiać mszy ani innych obrzędów katolickich. Niepokorny duchowny nic sobie jednak z tych zakazów nie robi. Po tym jak policja na prośbę władz zakonnych siłą usunęła go z klasztoru, Michał Wioźnicki zamieszkał w Baranowie koło Tarnowa Podgórnego, gdzie utworzył organizację "Dom Bogomyślny". Oczywiście nadal odprawia nabożeństwa, a podczas mszy wygłasza bardzo kontrowersyjne kazania. Niektóre z nich trafiają do sieci, stąd wiemy, że obraża niemal każdego - lekarze, Ukraińcy, kobiety, gwiazdy są na jego liście. W jednej z homilii przyczepił się do Maryli Rodowicz i Beaty Kozidrak:

"Proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla - jakby biskupem była. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny? Minęło kilkadziesiąt lat i widzimy te podstarzałe gwiazdeczki - jedna ruszająca się niczym czarownica, druga na szczudłach (...) Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę: hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony"

Mieszkańcy gminy chcą zorganizować koncert Maryli pod oknami byłego zakonnika

W podobnym tonie wypowiada się również na co dzień, obrażając lokalną społeczność Baranowa. Swoich sąsiadów nazywa złodziejami i cwaniakami. Ci wystosowali więc petycję do władz z prośbą o usunięcie byłego duchownego z zajmowanego lokalu w Baranowie, argumentując to tym, że "jest przywódcą sekty, która manipuluje ludźmi, zwłaszcza osobami starszymi i samotnymi, aby oddawali mu swoje pieniądze i majątek". Teraz wpadli na znakomity pomysł, by niemal pod oknami skandalisty zorganizować koncert Maryli Rodowicz. I wystosowali odpowiednią petycję, w której można przeczytać, że "zorganizowanie koncertu Maryli Rodowicz w Baranowie na placu Zmartwychwstania byłoby nie tylko wielkim wydarzeniem artystycznym, ale również okazją do uczczenia 80. rocznicy urodzin tej wybitnej artystki, która przypada na 8 grudnia 2023 roku. Byłby to również sposób na podziękowanie jej za wkład w polską kulturę i za jej miłość do naszej ojczyzny". Gratulujemy pomysłu i życzymy szybkiej realizacji projektu!

Maryla Rodowicz zachwyca się bryską, Smolastym i Jannem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.