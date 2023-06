Katarzyna Figura to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Uwielbiana przez mężczyzn od zawsze emanowała kobiecością. Rola w "Killerze" dała jej największą sławę w naszym kraju, choć Figura zagrała też w innych lubianych produkcjach. Charakterystyczne blond włosy i wdzięki, których aktorka nigdy nie wstydziła się eksponować, tym razem zostały zastąpione czymś zupełnie innym. Jak to możliwe? Ano tak, że Katarzyna Figura w wieku 61 lat postanowiła przejść absolutną metamorfozę. I trzeba przyznać, że faktycznie ciężko ją rozpoznać, bo zmiany są drastyczne. W sobotę, 24 czerwca, w Ogrodzie Krasińskich aktorka pojawiła się na świętowaniu imienin Jana Kochanowskiego. Figura przyszła na oficjalną imprezę w piżamie (?), a właściwie w satynowym stroju. Największą uwagę przykuły jej włosy, które zmieniły kolor na... niebieski.

To jest jakieś szaleństwo, co Katarzyna Figura ze sobą zrobiła! Nigdy byśmy jej nie poznali. "Niepokojące"

Katarzyna Figura dumnie prężyła się przed obiektywami fotoreporterów, pokazując swoje nowe oblicze. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się fala komentarzy i, cóż, nie są one zbyt przychylne. - Sorry, ale nie wygląda to dobrze. (...) Co pani ze sobą zrobiła. (...) O kurcze. (...) Niepokojące - czytamy w komentarzach. 61-letnia aktorka zapewne chciała zaszokować i to jej się udało. Jak tłumaczy zmianę?

- Nie jestem już blondynką. Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako "wielka, seksowna blondyna", wbrew panującym trendom, uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem wobec, to co następuje: jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie - napisała Katarzyna Figura na Instagramie. - Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios, życie. Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuję powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści. To be continued… - dodała.

Podoba Wam się przemiana Katarzyny Figury? Zagłosujcie w sondzie i koniecznie zobaczcie galerię zdjęć.

Zobacz galerię zdjęć: Katarzyna Figura zaszalała! Niebieskie włosy i piżama. Tak poszła na oficjalną imprezę

Sonda Katarzyna Figura w niebieskich włosach. Podoba Ci się? Tak Nie Trochę