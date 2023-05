Katarzyna Figura zmieniła kolor i obcięła włosy. "Mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie"

Katarzyna Figura zmieniła kolor włosów

Katarzyna Figura (61 l.) to słynna seksbomba polskiego kina. Wielką popularność zdobyła dzięki rolom w tak kultowych filmach jak "Kingsajz", "Szczęśliwego Nowego Jorku" ,"Kiler" czy "Pociąg do Hollywood". Gwiazda jakiś czas temu znacznie skróciła swoje włosy – podaje pudelek.pl. Teraz zmieniła ich kolor na niebieski. Jak mówi Figura, ta zmiana to pewnego rodzaju manifest i kontra do stereotypów na temat blondynek i kobiecości.

- Nie jestem już blondynką. Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako "wielka, seksowna blondyna", wbrew panującym trendom, uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem wobec, to co następuje: jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie - ogłosiła Figura.

Niebieskie włosy Katarzyny Figury

Katarzyna Figura wyjaśniła też, dlaczego postanowiła przefarbować się na niebiesko. - Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios, życie. Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuję powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści. To be continued… - ujawniła nasza gwiazda.

