To już oficjalne! Tomaszewska i Sikora znowu razem?!

Czego jej życzę? Żeby ten rok był jak program na żywo, w którym wszystko dzieje się spontanicznie, ale zawsze wychodzi idealnie. Żeby w scenariuszu pojawiały się same miłe niespodzianki! A co do zawodowego duetu… w przyrodzie są zjawiska, które wracają cyklicznie: deszcze meteorów, pełnia księżyca i duet Tomaszewska-Sikora. Przez nasz stały kontakt, prawdopodobieństwo zobaczenia nas gdzieś wspólnie jest dość wysokie.