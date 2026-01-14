Andrzej Duda zakończył urzędowanie 6 sierpnia 2025 roku. Zaledwie miesiąc później ogłoszono, że rozpoczyna współpracę z Kanałem Zero – platformą należącą do Krzysztofa Stanowskiego. W ramach projektu były prezydent otrzymał własną przestrzeń antenową, w której komentował bieżące wydarzenia oraz wracał do wybranych momentów swojej prezydentury.

Założeniem formatu było nagranie 16 odcinków. Pierwszy z nich pojawił się 15 września na Kanale Zero. Choć początek zapowiadał się obiecująco, statystyki szybko ostudziły entuzjazm. Premierowy materiał, poświęcony incydentom z rosyjskimi dronami, które spadły na terytorium Polski, zgromadził 266 tys. wyświetleń. Kolejny odcinek – dotyczący kulis kampanii prezydenckiej – przyciągnął już znacznie mniej widzów, około 160 tys.

W dalszej części cyklu tylko dwa materiały Andrzeja Dudy przekroczyły barierę 100 tys. odsłon. Chodzi o odcinek poświęcony Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu (124 tys. wyświetleń) oraz nagranie krytyczne wobec Donalda Tuska z początku grudnia (106 tys.). Pozostałe publikacje notowały wyniki na poziomie od kilkunastu do maksymalnie 50 tys. wyświetleń. Ostatni odcinek serii ukazał się 23 grudnia.

Autorski cykl Andrzeja Dudy i słabe wyniki oglądalności

Analiza przygotowana przez Wirtualne Media pokazuje, że autorski cykl Andrzeja Dudy wypada słabiej niż inne programy emitowane na Kanale Zero. Komentarze Jana Rokity regularnie osiągają od 100 do 150 tys. odsłon, a audycja "Mazurek & Stanowski" często przekracza 300 tys., a niekiedy zbliża się nawet do miliona wyświetleń. Nawet format satyryczny "Dziennik Narodowy" przyciąga zwykle 150–200 tys. widzów.

Choć start medialnej kariery Andrzeja Dudy po prezydenturze był szeroko komentowany, liczby pokazują, że autorski cykl nie stał się jednym z filarów Kanału Zero. Były prezydent przyciąga uwagę jako rozmówca i uczestnik debat, jednak samodzielny format – przynajmniej na razie – pozostał propozycją niszową.