To może być PROCES DEKADY. Joanna Kurska pozywa TVP i uderza w Tuska! Chodzi o zarobki

Po tym, jak Onet ujawnił kilka dni temu zarobki Jacka Kurskiego, Joanny Kurskiej oraz jej ex małżonka Tomasza Klimka w mediach wybuchła burza. Wyszło na jaw, że nie tylko Jacek Kurski, pełniący funkcję prezesa TVP zarabiał ogromne pieniądze, ale także jego bliscy. Joanna Kurska, natychmiast po ukazaniu się informacji o tym, że jej zarobki wynosiły średnio 117 tyś miesięcznie, wydała obszerne oświadczenie, w którym zdementowała podane kwoty.

Joanna Kurska przerwała milczenie. Ujawniła, ile zarabiała. Podała konkrety kawa na ławę

W odpowiedzi na słowa Joanny Kurskiej oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydała TVP. Z podanych w nim informacji wynika, że od lutego do listopada 2016 roku Kurska zarobiła 331 tys. zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz 93 tys. zł brutto z tytułu nagród prezesa zarządu. Z kolei od września 2022 r. do stycznia 2023 r. była dyrektor programowa miała zarobić 203.685,83 zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę. W komunikacie poinformowano również, ze Joanna Kurska otrzymała rekompensatę za rozwiązanie umowy o pracę oraz odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

Joanna Kurska pozywa TVP. Oskarża Tuska o zemstę za to, że "piękna i silna TVP wygrywała walkę o dusze Polaków"

W rozmowie z Faktem Joanna Kurska ponownie zaprzeczyła podanym kwotom, uznając je za zmanipulowane. Zapowiedziała także wystąpienie na drogę sądową przeciwko TVP - Pozywam Telewizję Polską za kłamstwo, że pobierałam pensje w wysokości 117 tys. zł miesięcznie - zapowiedziała Joanna Kurska. Żona byłego prezesa TVP zapewniała także, że najwyższe miesięczne wypłaty, jakie otrzymywała z TVP, nie przekraczały 32 tys. zł. Dotyczyło to okresu, kiedy była szefową "Pytania na śniadanie" i produkowała miesięcznie 30 wydań programu. - Oczywiście to bardzo wysokie zarobki, ale adekwatne do sukcesu rynkowego i ponoszonej odpowiedzialności - dodała.

Joanna Kurska uznała także, że sytuacja w jakiej się znalazła wynika tylko i wyłącznie z chęci zemsty nowej ekipy rządzącej: - Tusk dyszy obsesyjną żądzą zemsty na moim mężu za Telewizję 2016-2022, kiedy piękna i silna TVP wygrywała walkę o dusze Polaków. W ramach politycznej zemsty nowa ekipa, wiedząc, że nie można przypisać nam żadnych nadużyć, choć bardzo by tego chcieli, postanowiła zohydzić nas w oczach społeczeństwa. W tym celu posuwa się do oszczerstw - grzmiała rozmowie. Zapowiada się więc, że sprawa jeszcze długo nie ucichnie.

