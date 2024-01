Joanna Kurska przerwała milczenie. Ujawniła, ile zarabiała. Podała konkrety kawa na ławę

Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu? Przerażające wideo niesie się po sieci. Wiemy, co na to Służba Więzienna!

Joanna Kurska zabrała głos na temat swoich zarobków w Telewizji Polskiej. Najpierw była tam dyrektorem programowym, a potem szefowała redakcji "Pytania na śniadanie". Teraz pojawił się doniesienia na temat tego, ile zarobiła w TVP. Kurska postanowiła na te doniesienia odpowiedzieć. Na Instagramie pojawiło się specjalne oświadczenie. Po pierwsze stanowczo wskazała, że pojawiające się informacje są nieprawdziwe: - W związku z uporczywie powielanymi w przestrzeni publicznej kłamstwami, jakoby "żona Jacka Kurskiego zarabiała 117 tysięcy złotych miesięcznie", w tym przez polityka, który od 5 lat nie potrafi wytłumaczyć się z podejrzanych dziesiątek milionów złotych, tyle, że na koncie własnej żony — stanowczo im zaprzeczam. Ani jako dyrektor programowa TVP, ani jako producent »PnŚ« nie miałam takiej pensji. Moje wynagrodzenie było zawsze zgodne z widełkami siatki wynagrodzeń pracowników TVP. Nie zarabiałam nigdy więcej niż moi poprzednicy. Jako dyrektor programowa zarabiałam 23 tysiące złotych brutto miesięcznie, tyle ile zarabiał mój poprzednik Sławomir Zieliński - przekazała w oświadczeniu Joanna Kurska.

Joanna Kurska dodała, że razem z funkcją dyrektora programowego pełniłam obowiązki dyrektora marketingu TVP i jak podkreśliła: - Za co nie pobrałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Czyli byłam podwójnym dyrektorem na jednej pensji. Jako producent »PnŚ« również zarabiałam tyle, ile zarabiają producenci wg regulaminu wynagrodzeń, tj. 12 tysięcy brutto tzw. podstawy, plus 36 tysięcy brutto honorarium za produkcję 30 wydań »PnŚ« w miesiącu. Czyli na rękę około 800 złotych dziennie za najchętniej oglądany śniadaniowy program live. To są oczywiście bardzo wysokie zarobki, ale adekwatne do sukcesu rynkowego i ponoszonej odpowiedzialności. Najwyraźniej chodzi o to, że nikt z prawicy nie może pracować i zarabiać oraz odnosić sukcesów - wyjaśniła.

Przypomnijmy, że Joanna Kurska w 2016 roku pracowała w TVP na stanowisku dyrektor programowej Telewizji Polskiej. W TVP zajmowała się wdrażaniem strategii wizerunkowej i programowej telewizji publicznej. Pod koniec października tego roku okazało się, że zakończyła współpracę w TVP. Potem odeszła ze stacji. W 2020 roku wróciła jako szefowa "Pytanie na śniadanie". Pierwszy raz do Telewizji Polskiej trafiła z telewizji Polsat. W Polsacie pracowała przy takich programach jak: „Gościa Wydarzeń”, „Daję słowo” i „Państwo to my” w Polsat News. Joanna Kurska jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest też dyplomowanym menadżerem.