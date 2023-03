Joanna Kurska zadaje szyku na zakupach. Wygląda jak prawdziwa hollywoodzka gwiazda! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Joanna Kurska szykuje się do świąt wielkanocnych. Wie, że najlepiej wcześniej zacząć przygotowana, a teraz jest najlepszy czas. Wiosna budzi się do życia, jest piękna pogoda, od razu jest więcej chęci do działania. Dziennikarka wybrał się więc ostatnio do sklepu ogrodniczego. Na zakupy zabrała ze sobą córeczkę Annę Klarę Teodorę, w końcu we dwie zawsze raźniej jest robić zakupy. Kurska z córeczką przechadzały się wśród kwiatów, krzewów, sadzonek i doniczek, a w końcu ruszyły do działu z dekoracjami. Tam dopiero było królestwo wielkanocnych różności! Kolorowe wazony, figurki, bazie kusiły wyglądem, ale uwagę zwracały najbardziej ogromne ceramiczne figury: kurek oraz owiec. Dziennikarka z pomocą córeczki, wybrała owieczkę w kolorze fuksji. W końcu kolor różowy zwraca uwagę każdej małej dziewczynki. To nie byle jaki gadżet, bo taka owieczka ma wymiary 50×35 cm, a kosztuje w tym sklepie aż 449 zł! - Figurka idealnie wzbogaci świąteczny wystrój, dodając mu ekstrawagancji - reklamuje figurkę sklep. Do zakupowego koszka Kurskiej trafiły też: zabawka króliczek dla córeczki, bazie, piękna hortensja i świeca w kształcie jajka, jak nic: zakupy były udane!

Patrząc na zdjęcia można zauważyć coś jeszcze, a mianowicie że Joanna Kurska na zakupach wyglądała niczym gwiazda wprost z USA! Ciemne okulary i czapka z daszkiem z wyhaftowanym: NY sprawiała, że dziennikarka przypominała hollywoodzką gwiazdę. Zobaczcie sami: