Joanna Kurska na nartach we Włoszech. Zaczepił ją lekarz medycyny estetycznej

Joanna Kurska wie, jak dobrze wykorzystać zimowy czas. Żona poprzedniego prezesa telewizji, postanowiła ruszyć do Włoch, gdzie na zapalonych narciarzy czekają wyjątkowe atrakcje, a właśnie do tej grupy należy Kurska. Dziennikarka kocha góry i uwielbia jeździć na nartach. Na stoku czuje się dosłownie, jak ryba w wodzie, co zresztą widać po zdjęciach, które Joanna Kurska zamiesza na Instagramie. - Cudownie spędzony czas - podpisała to, na którym pozuje na nartach, a wpis uzupełniła hasztagami: #ski #vacation #italy#greattime. Pod zdjęciem od razu pojawiły się komentarze. A wśród nich jeden zamieszczony przez znanego lekarza, doktora Krzysztofa Gójdzia: - Do Miami wpadaj! Lub LA🔥 - napisał znany ekspert od medycyny estetycznej.

Kiedyś doktor brylował wśród śmietanki towarzyskiej w Polsce, ale od kilu lat mieszka poza Polską, a konkretnie w Miami. Tam także pracuje w zwodzie, prowadzi kliniki, a swoje usługi medyczne kieruje do amerykańskich gwiazd. Najwyraźniej jednak tęskni za Polską i chętnie spotkałby rodaków.

