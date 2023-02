Niebywałe, co Anita Werner robiła, zanim trafiła do TVN! Jej ciało było doskonałe [Gorące zdjęcia]

Gwiazda TVN24 miała wypadek na nartach! Paskudny uraz Marty Kuligowskiej

Ferie zimowe dobiegły końca, ale nie dla wszystkich wspomnienia z nich będą miłe. Zdecydowanie inaczej będzie w przypadku Marty Kuligowskiej, znanej widzom z TVN24. Dziennikarka w ramach zimowego wypoczynku wybrała się na narty. Niestety, w czasie jednego ze zjazdów doszło do potwornego w skutkach wypadku. Dziennikarka TVN24 wszystko opisała na Instagramie. Okazuje się, że Kuligowska padła ofiarą kontuzji niemal na samym początku zimowego wypoczynku: - Pamiątka z ferii i kontuzja drugiego dnia zjazdów - przekazała dziennikarka. I od razu zwróciła się do internautów: - Nie piszcie, że przez sport do kalectwa. Nie wiem, czy stanę na nartach (nie wykluczam), ale na nogach (obu) zamierzam - zapowiedziała. I powiadomiła, że teraz przed nią wyzwanie dotyczące powrotu do zdrowia i pełnej sprawności, czyli rehabilitacja, a ta jak wiadomo często bywa długa i trudna: - Na razie muszę na jednej, ale łatwo się nie poddam. Trzymajcie kciuki za rehabilitację. Zaczynam od poniedziałku. Zdrowia wszystkim - napisała Kuligowska. Do wpisu dodała też zdjęcie rentgenowskie przedstawiające kontuzję, widać na nim, że kości zostały zespolone na śruby, a to już poważna sprawa, tym bardziej, że kontuzja dotyczy kości biodrowej.

Pod wpisem dziennikarki TVN24 pojawia się masa komentarzy. Wszyscy życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia i wytrwałości. Koleżankę wspierają też dziennikarze TVN, m.in. Konrad Piasecki, który pod wpisem zostawił w komentarzu serduszko oraz dziennikarka Justyna Suchecka, która napisała: Odpocznij i szybko wracaj do formy.

Kim jest Marta Kuligowska? Kariera, praca, wykształcenie

Marta Kuligowska to dziennikarka telewizyjna znana widzom od lat. Aktualnie pojawia się w TVN24, gdzie prowadzi magazyn "Polska i świat". Kuligowska zaczęła karierę w mediach w1997 roku roku od pracy w radiu Pogoda, a następnie pracowała w radiu Kolor. Szybko jednak, bo już w 2001 r. zaczęła pracę w TVN24. Z wykształcenia Marta Kuligowska jest kierownikiem produkcji filmowej i telewizyjnej. Ma za sobą ukończenie Akademii Filmu i Telewizji, a także Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Ciekawostką jest, że Marta Kuligowska przed laty była lektorem w reality show o życiu Michała Wiśniewskiego i Marty Wiśniewskiej, czyli Mandaryny: "Jestem jaki jestem". Kuligowska prowadziła też programy w TVN Style i TVN Meteo Active.

NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA MARTY KULIGOWSKIEJ: