Poznali się w "Love Island" i są razem do dziś. Oni stworzyli prawdziwe związki. Te pary to dowód na to, że się da!

Mateusz Damięcki to aktor, który dał się zapamiętać publiczności, biorąc udział w wielu produkcjach filmowych czy telewizyjnych. Serial "Na dobre i na złe" to jego znak rozpoznawczy, ale Damięcki jest na scenie od 11. roku życia, więc jego doświadczenie aktorskie jest znacznie szersze. Prywatnie, 20 stycznia 2018 roku aktor ożenił się z instruktorką baletu Pauliną Andrzejewską, z którą ma dwóch synów, 5-letniego Franciszka i 3-letniego Ignacego. Teraz o Mateuszu Damięckim zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą projektu, który przygotował serwis NaTemat. Zwraca on uwagę na problem przemocy rówieśniczej. Damięcki przed kamerami opowiedział o okropieństwach, które spotkały go, gdy był jeszcze dzieckiem. "Poczucie wstydu", mówił wprost. Wyznanie jest wstrząsające.

To okropne, co spotkało Mateusza Damięckiego, gdy był dzieckiem. "Poczucie wstydu"

Mateusz Damięcki usiadł przed kamerami i otworzył się na temat trudnych doświadczeń szkolnych. Okazuje się, że aktor mierzył się z przemocą ze strony rówieśników.

- Była taka sytuacja, że zostałem przywiązany do kaloryfera i "koledzy" strzelali do mnie z takich haclówek - zaczął Mateusz Damięcki. - Poczucie takiej bezradności, poczucie wstydu. Później mamy do czynienia z takimi osobami, jak Dominik Szymański, który jak ktoś napisał "dobrze, że zdechł" - mówił wyraźnie poruszony. - Nagrody od życia dostaje się za oryginalność, za to, że jest się jedynym w swoim rodzaju. (...) Dajcie sobie czas. Każdy nowy dzień jest lepszy niż ciemność i pustka, tak mi się wydaje - zaapelował do dzieci w akcji NaTemat pod nazwą "Nie bój się mówić".

Wyznanie Damięckiego poruszyło wiele osób, podobnie jak wyznania innych gwiazd, które zdecydowały się na udział w projekcie. Wśród nich znaleźli się również: Sylwia Bomba, Lili Antoniak, Mariusz Kozak, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Skrzeczkowska, Karolina Brzuszczyńska. "Takie rzeczy niestety zostają z człowiekiem na całe życie", zauważają gorzko internauci.

Zobacz także galerię zdjęć do innego tematu: Nie żyje aktor serialu "Czterej pancerni i pies". Piotr Wysocki zginął tragicznie

Sonda Mateusz Damięcki. Lubisz tego aktora? Tak Nie Może trochę