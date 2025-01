Tomasz Jakubiak bardzo cierpi. Pojawił się nowy objaw

Polacy apelują do Barbary Bursztynowicz. Błagają, by nie odchodziła z "Klanu". "Nie będzie sensu tego dalej oglądać"

Jakubiak bardzo cierpi z bólu. Mówi o nowym objawie

Tomasz Jakubiak dał się poznać i polubić jako sympatyczny juror w "MasterChef. Nastolatki". Rubaszny wesołek z otyłością na wiosnę 2024 roku, po wielu miesiącach cierpienia z powodu bólu żołądka, usłyszał przerażającą diagnozę, która totalnie zmieniła jego życie. Teraz celebryta nagrał film, w którym wyznał, że bardzo cierpi.

Na co choruje Jakubiak

Tomasz Jakubiak na ekranie TVN był pełen życia i pasji do gotowania. Niestety, rzadki nowotwór, który go zaatakował zmienił kucharza prawie nie do poznania. Celebryta coraz rzadziej komunikuje się ze swoimi fanami, którzy niezmiennie mu kibicują. Dzięki wsparciu finansowemu znanych i nieznanych osób, Jakubiak może się leczyć w prywatnej klinice w Izraelu, gdzie poddaje się celowanej, eksperymentalnej metodzie leczenia. Czy jest poprawa?

Kucharz nagrał filmik ze szpitalnego łóżka. Jakubiak nie ukrywał, że jego codzienność to leżenie w łóżku i ból. Kucharz wyznał też, że pojawił się nowy objaw.

Jak się czuje Jakubiak?

Bardzo boli mnie zarówno brzuch, jak i barki od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już, powiem szczerze, trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi, kurde mać, wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi.

Jakubiak zawsze stara się przekazać swoim fanom, pomimo cierpienia i niejasnych rokowań, optymistyczny przekaz. Odbiorców swoich treści kucharz nazywa "głodomorami". Jeszcze kilka tygodni temu narzekał, że chodzi z bliskimi po izraelskich restauracjach, w których obłędne zapachy kuszą go do jedzenia, a on nie może z tego skorzystać. Celebryta od dawna już jest na kroplówce i żywieniu pozajelitowym.

Jak wygląda leczenie Jakubiaka

Słynny kucharz nie ukrywał, że leczenie, nawet w prywatnej zagranicznej klinice, to nie jest "bajka". Jakubiak przyjmuje kolejną chemię i inne specyfiki, które mają dać mu szansę na życie. Taka ingerencja w organizm nie może pozostać bez skutków ubocznych. Utrata włosów to jeden z klasycznych objawów stosowania chemii. Jakie są prawdziwe rokowania dla zdrowia i życia celebryty?

Niedawno profesor onkolog ujawnił, jak naprawdę wygląda leczenie w prywatnych klinikach w Izraelu. Choć nie współpracował z placówką, w której leczy się Jakubiak, opisał metody, jakie stosują zagraniczni lekarze. Czy w przypadku Tomka Jakubiaka uda się osiągnąć więcej? Niezmiennie trzymamy kciuki, aby tak się stało!

