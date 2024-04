Dagmara Kaźmierska przejdzie do historii "Tańca z gwiazdami"! W trakcie show przytyła. I to sporo!

Tomasz Karolak znalazł nową fuchę. Teraz udziela ślubów! Cena? Może zaskoczyć

Tomasz Karolak był ostatnio na ustach wszystkich za sprawą wypowiedzi o zarobkach. Jak wyznał, by godnie żyć, potrzebuje ok. 40 tys. złotych miesięcznie. - Cały czas muszę kombinować, żeby nie zabrakło na dzieci, na leasingi. No bo mam też przecież samochodowe leasingi. To nie jest tak, że leżę do góry kołami - powiedział w jednym z wywiadów.

W ubiegłym roku zagrał w pięciu dużych produkcjach, co sprawia, że zarobił milion złotych. W ostatnich miesiącach zdążył już nakręcić kolejną część „Listów do M.”, pojawia się także w programie TVN „Czas na show. Drag Me Out” i prowadzi własny teatr. Teraz dorabia w jeszcze inny sposób i... udziela ślubów. Tawerna Kapitańska w Oławie reklamuje się twarzą aktora i zachęca do skorzystania z jego usług. "Mamy kilka fajnych miejsc do udzielania ślubów, m.in. pływający taras i miejsce w stylu Malediwów. Przed ceremonią ustalamy scenariusz, wspólnie wybieramy, z którym artystą chcemy współpracować, i go zapraszamy. Mamy duży wachlarz artystów, więc jak tylko państwo młodzi się zdecydują, to siadamy do stołu i razem wszystko planujemy. Koszty samej ceremonii z mistrzem ceremonii zaczynają się od 2,5 tys. zł, a artyści — od 4 tys. zł" - podaje organizator w rozmowie z Plejadą.

Od czego zależy ostateczna cena? Czynników jest kilka. "Wszystko zależy od kilku czynników, m.in. od tego, czy nowożeńcy organizują u nas również wesele. Czasem jest tak, że pary mają już wynajętą inną salę weselną, a do nas przyjeżdżają tylko na ceremonię ślubną. Ale są też pary, które organizują u nas wesele, wtedy możemy połączyć, a mistrzem ceremonii i zarazem atrakcją muzyczną na przyjęciu może być artysta, który występuje u nas w drugiej restauracji. Możemy też poprosić artystę, by był wodzirejem na początku i np. powitał młodą parę i gości na weselu. Oferujemy różne scenariusze".

Dobra okazja?

Wszystkie związki Tomasza Karolaka. W przeszłości spotykał się m.in. z serialową Lucy!